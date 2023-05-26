長野襲擊案釀4死！議長兒今落網　曾曝動機「因為想殺人」

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據了解，嫌犯身穿迷彩服、戴帽子、墨鏡和口罩。一名在附近田野工作的目擊者表示，當時他和妻子正在田裡工作，突然聽見有女子求救的聲音，而男子在女子背後狂追，追上女子後，男子隨即持刀朝她的背刺了一刀，對方翻仰過來後，又朝她的胸口刺一刀。當目擊者問男子為何傷人時，據悉他回答「我殺她，是因為我想殺。」隨後便逃離現場。
隨後男子躲進議長家中遭警方包圍，後續於25日晚間7時50分左右和8時10分左右，傳出了兩次槍響。在對峙期間有兩名女子從屋內逃出，，其中一人自稱是議長的妻子，並指該男子是她兒子。26日凌晨4時半，該男子從屋裡走出，警方隨即將其逮捕，但警方也在其家中發現另一名高齡女性死亡，身分仍待確認。
日本媒體報導指出，警方調查確認嫌犯為中野市議會議長青木正道的長子青木政憲，其藏身之處就是青木正道的居所。在26日中午的記者會上，長野縣警察本部長小山巌本透露，青木政憲已經坦承犯行稱「我殺人了，也確實有開槍。」
一名住在事發現場附近的60歲男性表示得知嫌犯是議長兒子時十分驚訝，而且去年才和青木政憲講過話，「當時我拜訪議長家時，跟他講過話，應對非常的普通，家庭關係看上去也沒有失和。兒子（嫌犯）還會跟父親一起在果樹園務農。」
這起事件驚動日本社會，日本官房長官松野博一在記者會上向這起事件的死者致哀，並表示警方正展開調查，以弄清事件的全部細節，包括導致犯罪的情況和背景。