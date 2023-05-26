葛來儀稱北京支持柯！柯文哲自認：我最能與中美溝通

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉，傾向支持曾往來過的台灣民眾黨主席柯文哲。柯文哲今（26）日受訪表示，他解讀葛來儀的話，就是柯文哲是最能夠與中、美兩邊溝通的人。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午於競選辦公室舉辦「KP競選募款集資『回饋小物』開箱記者會」並受訪，媒體詢問葛來儀認為北京較支持柯，柯文哲回應表示，他每次說我們在中美之間取得平衡，「我認為我是一個有辦法跟美國溝通，也有辦法跟中國溝通的人」。
柯文哲強調，溝通還是很重要，買賣不成仁義在，你有你的底線、我有我的底線，大家講清楚，「如果你侵犯到我的底線，我跟你拚！但你沒有侵犯到我的底線，大家來談」，不管對美、中都表達同樣態度，所以正確講法是他520宣布參選時講的話，他希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子，希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是像外國媒體在講的「全世界最危險的地方」，搞到連股神巴菲特都趕快把資金抽走，這不是他所希望的。
柯文哲表示，希望藉此讓台灣成為一個團結和諧的社會，而不是分裂鬥爭的社會。所以他解讀葛來儀的話，在所有參選人中，「柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人」。