《嗨！營業中2》鹿希派狂出包「一問三不知」！尷尬過程全被拍
本週六《嗨！營業中2》播出第二集，庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈和婁峻碩於台東高山上合體，不過剛開始出餐太慢，讓客人路嘉怡、劉容嘉、Matzka覺得不耐煩，督導庹宗康也狂噹姚元浩，要他加強出餐速度，豈料鹿希派擔任外場服務員時，卻對於菜色內容一問三不知，場面尷尬，在收拾餐碗時又因動作太大，把食物灑落在餐桌上，十分慌張，讓庹宗康和路嘉怡看到這個狀況不禁噗哧笑出來。
記者郭佩蓉/綜合報導
為了讓營業順利，合夥人出考題讓四位菜鳥進行新人考核，題目是「十分鐘內發揮創意用現有的食材烹煮出美味佳餚」，讓資深員工炎亞綸對這題目非常滿意，笑得合不攏嘴，姚元浩和莎莎則大叫：「怎麼可能！」
新進員工曾沛慈拿著菜刀切食材時，三位資深夥伴炎亞綸、姚元浩、莎莎直喊：「OMG！」並提醒曾沛慈拿刀子要小心；婁峻碩則是走暴力路線，用刀柄猛敲食物，場面令人震驚，莎莎見狀尖叫問：「你在幹嘛？」李玉璽煮菜時則傻問：「高麗菜自己會出水對不對？」鹿希派在煮湯時，沒有控制好火候，讓鍋子乾燒狂冒煙，姚元浩看到傻眼在一旁提醒，沒想到下一秒鍋子隨即冒出陣陣白煙，讓炎亞綸忍不住問鹿希派：「你是在煮巫師湯嗎？」
炎亞綸、姚元浩、莎莎就四位新人的表現，將選出一位優秀成員，網友預測這次的新人考核就是淘汰預告，但是製作單位好看娛樂先前已經和夥伴們簽訂不淘汰聲明，這次的考核會影響到新人什麼權利呢？請鎖定《嗨！營業中》第二季！台視每週六晚上8:00首播 、 晚上10:00 於Netflix 上架、衛視中文台每週日晚上8:00播出。