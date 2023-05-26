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U16男、女籃亞洲錦標賽培訓名單出爐　廖覎誌和許秀勉擔任總教練

▲本屆U16亞錦賽男籃隊由廖覎誌擔任總教練，將於8月展開集訓，本屆亞錦賽日期將在9月17日至9月24日展開，比賽將會在卡達進行。（圖／取自FIBA官網）
▲本屆U16亞錦賽男籃隊由廖覎誌擔任總教練，將於8月展開集訓，本屆亞錦賽日期將在9月17日至9月24日展開，比賽將會在卡達進行。（圖／取自FIBA官網）

運動中心/綜合報導

2023年U16男、女籃亞洲錦標賽代表隊培訓職隊員名單經選訓委員會議遴選後產生，男籃隊由廖覎誌擔任總教練、女籃隊由許秀勉擔任總教練，各遴選符合參賽年齡15位球員投入集訓備戰國際賽。

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U16亞錦賽女籃隊總教練許秀勉，教練團劉君儀、李佩錡、詹紫涵，15位培訓球員：陳姿宸(懷生)、張善筑(懷生)、吳欣穎(民族)、洪語暄(民族)、王若妍(民族)、邱芷媗(永仁)、周  妘(永仁)、楊采璇(永仁)、宋叡亭(北一女)、潘陳家姍(北一女)、林宇涵(金甌)、徐郁婷(南湖)、葉侑璇(南山)、許語珊(景興)、彭郁臻(大倫)。

中華U16女籃隊預計6月7日起展開集訓，本屆亞錦賽會是在7至10月至7月16日舉辦，比賽地點是在約旦。

U16亞錦賽男籃隊由廖覎誌擔任總教練，教練團許澤鑫、林育正、周彥宏，15位培訓球員：黃瀚陞(神岡)、鍾竣宇(大成)、幸宇勝(金華)、林子平(安康)、查傑(松山)、張為甯(金華)、周佑承(金華)、謝旻耕(信義)、劉耕灝(南山)、張育綸(泰山)、田亞脩(埔里)、謝宗恩(金華)、張鈞淮(光復)、陳相榮(光復)、李育誠(安康)。

中華U16男籃隊將於8月展開集訓，本屆亞錦賽日期將在9月17日至9月24日展開，比賽將會在卡達進行。

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