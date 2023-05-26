谷阿莫「水龍頭反射物」認走光！爆加盟民眾黨選立委全說了
節目《藝外爆紅》最近邀請日前因拍攝飯店疑似反射走光的知名Youtuber「谷阿莫」前來對決酸民，主持人張立東逼問水龍頭中的反射物為何，讓谷阿莫曖昧回應：「大家心知肚明就好！」笑翻線上粉絲。錄影結束後，他也回應了對於投入民眾黨與不分區選舉等傳言，直接澄清表示：「目前真的太忙沒有參選的意願，機會就留給更適合的人。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Youtuber谷阿莫因快速講解電影的影片迅速串紅，擁有百萬訂閱數，近年也不斷開設多元頻道圈粉，這次首度登上直播節目，一出場就強調知道節目的辛辣程度，早已做好萬全準備，隨後節目組直接播放疑似走光的片段直球對決，主持人張立東也順勢問反射物為何，逼谷阿莫坦言：「檯面上的官方說法是手指啦！」隨後曖昧回應：「大家心知肚明就好！」間接承認走光的事實，隨後也分享了近期剛結束的越南飯店開箱行程，直言自己沒有去暗暗地方，只有去體驗越式洗頭而已，而且刮鬍子還被弄到流血體驗很差。
節目第二段則是聊到拍攝負評飯店系列影片的心得，谷阿莫也大方分享了選擇飯店的小撇步，並說到三星級以下的飯店都很精彩，絕對會有理由讓人睡不著，力勸剛踏入經營Youtube頻道的張立東可以嘗試拍攝鬼屋住宿，讓網友們笑翻，直播結束後聊開的谷阿莫，也針對傳言加盟民眾黨和有意投入不分區立委選舉做澄清表示：「目前真的太忙沒有參選的意願，機會就留給更適合的人。」並強調與民眾黨僅只有那次直播的合作，後面也沒有談到選舉的事，自己近期的重心都在拓展越南公司的發展上。