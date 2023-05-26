相揪來亞大、逗陣來讀冊　可獲1萬元獎學金

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亞大提供優渥獎助學金，吸引優秀學生就讀，110學年度發放金額達1億1,230萬元。成績頂標第一志願選擇亞大，可領360萬元；已有5位同學放棄台大等頂大而選擇亞大，各領360萬元。另提供英文獎學金、新生AI獎學金20萬元等多項新生獎學金，現又增加暑假來亞大轉學生獎助金1萬元。
亞大招生處表示，有不少亞大生向學校反映，他們在高中時，常在一起的好友、同學，本想一起唸亞大，但因考試分發而分道揚鑣，這些他校同學常在假日或寒暑假，回來台中或跑來亞大歡聚，他們都希望有機會能夠來亞大，和高中好友一起念大學。
還有很多中部地區家長反映，因子女離家到北部、南部等各地念書，隻身在外居住，返家須舟車勞頓很不方便，而且物價節節上揚、開銷又大，也無法常常和家人團聚。在外歷練一番後，孩子更確定自己志向，想回中部念亞大。
因而，亞大提供「相揪到亞大，逗陣來讀冊」獎助辦法，暑轉生各系錄取排名前50%績優生，發獎學金1萬元。另50%考量轉學生要搬遷、租住、往返開銷等費用，發放補助搬遷5千元助學金。
亞大暑期轉學招生，6月13日報名至7月10日止，於7月21日放榜。想要要好友相揪讀亞大，要把握時間。亞大鼓勵學生繼續留校深造，另推出「五年一貫」獎金方案，學生只要再念1年完成碩士學位，就可獲1萬元獎金；上榜名次前30％，還可比照國立大學收費，是投資自己的好選擇。