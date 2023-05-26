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12 歲以下兒童不能吃安眠藥
新北市教育局指出，共 3 名幼童遭到餵藥，都已前往醫院接受藥物檢驗，其中 2 人的結果出爐，一人被驗出苯重氮基鹼殘留，另一人則是巴比妥，且巴比妥是屬於四級毒品的藥品。台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，苯重氮基鹼是目前安眠藥中較常見的成分，而巴比妥因為成癮風險高，因此現在幾乎不會作為安眠藥使用，如今是用於年紀較小患者的癲癇治療。
不過可以確定的是，無論安眠藥中的成分為何，一般醫師處方也不會開立安眠藥給幼兒使用。李敏駿說明，家長若有孩子晚上總是睡不好，或因生病無法順利入睡的困擾，醫師通常開立的藥物為抗組織胺，尤其第一代抗組織胺具嗜睡的副作用，給予孩子服用，就會有顯著想睡的效果。
李敏駿補充，即便需要使用安眠藥，至少是給予 12 歲以上的青少年使用，且開藥過程的診斷也會相當謹慎，經評估後確定病患可能有身心疾病、難以入眠的需求，才會開立安眠藥，但通常不會讓青少年患者長時間服用。
長期或過量服用安眠藥才會傷害身體
如果孩子不慎服用安眠藥一次，只要不過量，基本上不用太擔憂。李敏駿指出，安眠藥之所以會對孩子產生影響，主要是因為「服用一次且劑量過多；或長時間服用」。雖然都是吃進安眠藥，但對孩子造成的健康風險有些不同，不同之處如下：
- 服用一次且劑量過多：症狀多以嗜睡、意識不清為主。但嚴重恐出現呼吸抑制的狀況。
- 長時間服用：長時間的副用藥物後停藥，恐出現戒斷症狀。包括變得情緒不穩定、暴躁、坐立不安，嚴重出現譫妄的狀況（有幻覺或精神錯亂），甚至浮現自殘自傷的想法。
如果孩子已經出現戒斷症狀，最佳選擇是住院治療。李敏駿強調，孩子若較難安撫，家長也很難自己照顧，有時意外就容易發生在這時候。因此送往醫院，由專人照顧，應付他們的戒斷反應是最好的選擇。至於治療多久才能痊癒，並沒有正確的答案，預後仍會因個人狀況的不同而產生差異。
李敏駿補充，戒斷症狀的治療也常出現在媽媽酗酒或吸毒，導致新生兒從出生開始就有毒癮、酒癮，受「新生兒酒精戒斷症候群」或「新生兒毒品戒斷症候群」所苦，這樣的嬰兒皆須在醫院經過一段時間的治療才能痊癒。
諮詢專家：台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新北幼師竟餵幼兒吃「安眠藥」！長期服用會情緒暴躁、自殘？兩大健康危害一次看