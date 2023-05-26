柯文哲政治獻金小額募款開通4天　累積飆破7000萬元

台灣民眾黨主席柯文哲520宣布參選總統，並啟動小額募款，柯文哲競辦今日表示，截至今（26）日上午10點為止，累積募款金額突破7000萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 柯文哲競選辦公室今日舉辦競選募款回饋小物開箱記者會，並找來民眾黨發言人楊寶楨、徐千晴、北市議員陳世軒擔任模特兒。募款小物由自由落體設計公司陳俊良設計，募款回饋小物兌換網站將在5月29日12點 上線，推出T恤、行動電源、水壺、肩背包、帽子等募款小物，以捐款金額兌換P幣累積兌換。柯文哲競辦表示，KP小物開箱，在在可見團隊落實環保永續的用心，T-SHIRT 採用以咖啡渣製造出的環保機能「咖啡紗」布料，製程完全不使用溶劑，減少二氧化碳排放，並擁有驚人的速乾能力、紫外線防護和絕佳的異味控制效果，可減少造成對地球的負擔。新款嗡嗡包鐵灰色布面印上白色KP LOGO，呈現低調時尚，方便收納，可輕鬆面對各種環境需求與考驗。KP LOGO 棒球價格頗有巧思，只要捐款1450元即有機會兌換，呼籲大家一起加入打擊1450戰隊，拒絕惡劣選風。柯文哲今日聯訪被問到最喜歡哪樣小物？柯文哲說「問我不準，我這個人都實用性的，衣服我有了！」但他也提到，1450兌換帽子太搞笑了。柯文哲更笑說「如果我錢不夠會再想辦法跟你們募。」▲台灣民眾黨主席柯文哲親率競選總幹事黃珊珊開箱募款小物。（圖／記者呂炯昌攝）葛來儀稱北京支持柯！柯文哲自認：我最能與中美溝通2024競選募款小物開箱 柯文哲：1450兌換帽子太搞笑藍綠內亂助攻！柯文哲小額募款再度引爆熱潮暗夜縱火燒死9人竟免死刑！柯文哲：若要廢死要有配套