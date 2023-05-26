旅展／業者推暑假飛日韓　「機加酒」釜山7999元起沖繩12400元起

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日本方面，「就是愛沖繩4日」行程，探索琉球王朝、搭乘半潛艇探尋260種的珊瑚，還有超好買的購物中心，旅展最低2萬8000元起；「東京逍遙 5日」，則安排暢遊東京迪士尼與迪士尼海洋雙樂園，入住兩晚東京五星飯店，加登晴空塔與體驗蘆之湖海盜船，旅展最低3萬7800元起。
可樂旅遊更透樂將有獨家行程，於大阪環球影城舉辦能容納120人午宴派對，並送影城快速通關，讓爸媽帶著小孩在樂園可通包個活動，吃飯、看表演又暢玩設施，尤其即將於明（2024年）年1月將停止的「蜘蛛人驚魂歷險記」更是不容錯過。
東南旅遊則推出旅展限定商品，機加酒自由配享1%購物金回饋再送網卡。機加酒搭配飛釜山、宿霧有超低價7999元起。另香港迪士尼樂園主題酒店含2日樂園門票自由行3日也僅9888元起。東南更獨家不少商品享「買一送一」，包含東京利木津巴士、三麗鷗彩虹Hello Kitty門票、大阪周遊卡都享有買一送一。
五福旅遊表示這次旅展的優惠不單銷售暑假檔期，行程將涵蓋9月中秋甚至到聖誕跨年等商品。獨家銷售的九州佐賀包機強打超值行程，6~10月出發「逍遙九州輕旅行4日」，最低只要1萬6999元起；五福旅遊提到，解封之後國人旅遊型態改變，訂購自由旅客越來越多，主推多款自由行機加酒，日本自由行沖繩四日遊1萬2400元起、東京大阪５日自由行1萬7900元起、港澳自由行僅6888元起；東南亞則主打泰國1萬1700元起、新加坡1萬2200元起。
五福旅遊更主推郵輪出國，最適合家族共行，搭乘歌詩達郵輪旗下莎倫娜號，遊沖繩+石垣島自主遊4天兩人一室每人1萬9900元起、佐世保+釜山自主遊６天等旅程，一次玩日、韓兩國家，兩人一室每人3萬900元起。而第3、4人，則有最低僅4900元起的優惠。