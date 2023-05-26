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高油、高糖食物容易上癮？
為什麼高油、高糖食物容易讓人上癮？在一項隨機對照研究中，研究人員找了一群健康、體重正常的受試者，分為高脂高糖飲食組 (HF/HS) 和低脂低糖飲食組 (LF/LS)。
- HF/HS 組：研究團隊要求 HF/HS 組的受試者，在正常飲食情況下，連續 8 週，每天額外吃一塊高脂肪、高糖份的布丁。
- LF/LS 組：提供給 LF/LS 組的受試者，相同熱量，但脂肪、糖含量較低，蛋白質含量較高的布丁。
每天攝取高脂、高糖食物，會活化大腦中多巴胺信號傳導與神經獎勵相關的區域，導致這些人對低脂食物的興趣缺缺；反之，對奶昔和糕點等高脂、高糖食物的興趣大幅增加。
可怕的是，一旦大腦中形成新的迴路，就不會輕易地消失。如同我們學會怎麼騎腳踏車，就永遠都會騎，不論過多久都不會忘記。
即便在研究結束後，大腦還是會無意識地偏愛那些含有大量脂肪和糖分的食物，長期下來，會增加隱性飢餓的風險，可能會造成未來暴飲暴食、體重上升和肥胖的問題。
營養師：這 10 種食物容易讓大腦成癮！
高油、高糖食物有哪些？劉思妤營養師表示，一般我們認為好吃、涮嘴的食物，加工程度、熱量密度高，且通常含有大量的油脂和糖，適口性特別好，常見的食物有薯條、冰淇淋、巧克力、披薩、甜甜圈、泡芙、蛋糕、餅乾、爆米花、手搖飲料。
對大腦而言，這些食物就是「合法毒品」，成癮很容易，但想要把它戒除，並不是件容易的事。
當越克制自己不去想、不去吃，反而會增強對特定食物的渴望度，最終導致飲食失控。
如何享受美食、不帶罪惡感的吃？
劉思妤說，這很簡單，有許多肥胖問題其實都不是真的餓，但是卻因為紓壓、無聊而吃了很多食物或暴飲暴食，解決這些問題的辦法就是認真吃，在咀嚼這些食物的同時，享受食物帶來的感受，告訴自己可以吃，而不是禁止吃，只是在吃的時候，要酌量攝取。
此外，最好搭配飽足感高的蛋白質或膳食纖維一起攝取，選擇小包裝、小份量的零食，避免過量攝取，造成身體負擔。
Habitual daily intake of a sweet and fatty snack modulates reward processing in humans
文／劉思妤、圖／雷思瑜
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 愛吃巧克力、薯條會改變大腦？研究揭「這種」食物易上癮！