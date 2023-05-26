中職／江少慶今天不悲情！富邦單局狂灌8分 11：2大勝味全
富邦悍將今（26）日在新莊球場迎戰味全龍，富邦派出本土王牌江少慶先發面對味全洋投猛威爾，此役富邦2局下就灌進8分奠定勝基，5局打完已經10：2領先，終場富邦11：2大勝味全龍，江少慶睽違已久得到隊友火力支援，拿下本賽季第2勝，富邦則喜迎近期3連勝，戰績雖仍墊底，但持續緊咬中信兄弟。
記者李惠婷/綜合報導
江少慶開賽首局遭遇亂流，味全首棒高孝儀敲安打後，利用滾地球順勢攻佔得點圈，接著吉力吉撈・鞏冠擊出落點巧妙的德州安打替味全先馳得點，不過富邦很快在2局下給予回應，7棒申皓瑋首先揮出飛出球場外的陽春全壘打後，蔡佳諺選到保送，池恩齊、李宗賢、劉俊豪則連續敲安，後續還有蔣智賢的2分打點二壘安打，以及味全的守備失誤，一舉拿下8分。
富邦第5局持續進攻，王正棠安打、范國宸高飛犧牲打各追加1分，5局打完得分已來到雙位數；味全部分今日雖然在江少慶5局的投球中揮出8支安打，只可惜沒能有效把握打點機會，只在首局和8局下各拿下1分，11：2不敵富邦，吞下2連敗。
值得注意的是，本季先發屢次繳出優質好投，卻因隊友打擊無法發揮，賽前只拿下1勝3敗的江少慶，在今天拿下第2勝後，本季隊友打線在他勝投時的投球任內，分別攻下9分和10分，另外6場合計38局只打下4分，情況可說相當特殊且極端。