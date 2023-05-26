蝙蝠俠麥可基頓回歸《閃電俠》！30年後經典重現 揭蝙蝠洞神祕貌
DC超級英雄大片《閃電俠》，片中麥可基頓回歸飾演蝙蝠俠表現亮眼，讓不少粉絲激動不已！今（26）日，揭曉「蝙蝠俠篇」幕後花絮，導演安迪馬希提、製片芭芭拉馬希提分享找回麥可基頓出演及拍攝過程，更帶領影迷一窺神祕「蝙蝠洞」。
記者黃雅琪/綜合報導
《閃電俠》故事跨越時間線，集結不少英雄角色，包含蝙蝠俠、閃電俠及超少女。導演安迪馬希提說：「能找回麥可基頓飾演蝙蝠俠，讓我興奮極了！因為在我青少年時，看到蝙蝠俠出現在電影裡讓我印象非常深刻，意義甚至超越其他蝙蝠俠。」
製片芭芭拉馬希提也說：「能請到麥可基頓回歸是我們製作《閃電俠》的一大動力，我們能重現導演提姆波頓版的蝙蝠俠！」導演安迪馬希提興奮補充：「這就像重現經典、重現披頭四，多數人認為這是此生難見的景象。」
許多人都深受蝙蝠俠的影響，對於粉絲及麥可基頓本人來說，當他快30年後穿上蝙蝠俠裝的那一刻很令人感動，大家都很興奮能看到蝙蝠俠重出江湖。製片芭芭拉馬希提也分享，麥可基頓第一次看到蝙蝠洞時也非常驚訝，甚至拍下影片寄給導演提姆波頓。
導演安迪馬希提說，蝙蝠俠在《閃電俠》中展現出前所未見的風貌，布魯斯韋恩在25年後選擇隱居；針對他的角色，可以說是一場發揮想像力的探索旅程，而麥可基頓也詮釋地很美妙。《閃電俠》6月14日上映。