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NBA／湖人會留下Russell嗎？ESPN爆球隊高薪續簽的可能性不高

▲湖人主控D'Angelo Russell下一季是否還會留在球隊，將是這個夏天值得關注的事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人主控D'Angelo Russell下一季是否還會留在球隊，將是這個夏天值得關注的事件。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在今年的最後一個系列賽表現差勁的情況下，外界對於洛杉磯湖人是否會留下後衛D'Angelo Russell感到好奇，根據ESPN記者Dave McMenamin報導，球團高價和他續約的可能性不高，也存在考慮其他選擇的可能性。

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在西區決賽被丹佛金塊橫掃的4場比賽中，Russell表現大幅下滑，場均僅得到6.3分3.5助攻，投籃命中率32%，三分球命中率 13.3%。他在第4戰中失去先發位置，這也是他轉隊來湖人後第一次打替補。

消息人士告訴 ESPN，Russell將有資格在美國時間6月30日前簽下一份2年總價6750萬美元的續約合同，但湖人隊不會用頂薪水準和他續約。但他是否會用更低的薪水留在這裡，或是若放棄他、球隊在先發控衛位置上到底需要什麼？將是湖人今夏必須去弄明白的事。

27歲的Russell，過去幾年的資歷幾乎已將自己定型，他需要持球，但又無法作為陣中前2、甚至前3的球員幫助球隊取得成功。而今年夏天擁有薪資空間的球隊——火箭、馬刺、爵士、魔術、雷霆、活塞和溜馬——要麼仍在重建、或是在這個位置上已經有人了。

目前看起來湖人更可能保留這個陣容，然後搞清楚事情要怎麼做能好轉，這也是Rob Pelinka一直以來的行事風格。McMenamin認為湖人可能會開給Russell一份年薪在1800到2300萬美元之間的合約，具體金額將取決於他的合約期限，以及球隊在留下Jarred Vanderbilt、Austin Reaves和八村壘等人後的情況。

他也認為湖人可能會讓Russell以自由球員的身份離開，或透過交易找來一名明星級控衛。目前自由市場上這方面的傳聞以Kyrie Irving和Fred VanVleet為主，但若是這兩人，湖人可能都不得不犧牲他們的選秀權——他們後詹皇時代的最大資產。

現在洛城站在了一個節點上，不僅僅只是LeBron James仍在思考自己的未來，球隊也必須探索下一季的更多可能性，包括是否仍相信James—Anthony Davis仍能作為核心奪冠，以及球隊是否還有能力為他們搭建冠軍陣容。

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