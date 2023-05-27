NBA／湖人會留下Russell嗎？ESPN爆球隊高薪續簽的可能性不高

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消息人士告訴 ESPN，Russell將有資格在美國時間6月30日前簽下一份2年總價6750萬美元的續約合同，但湖人隊不會用頂薪水準和他續約。但他是否會用更低的薪水留在這裡，或是若放棄他、球隊在先發控衛位置上到底需要什麼？將是湖人今夏必須去弄明白的事。
27歲的Russell，過去幾年的資歷幾乎已將自己定型，他需要持球，但又無法作為陣中前2、甚至前3的球員幫助球隊取得成功。而今年夏天擁有薪資空間的球隊——火箭、馬刺、爵士、魔術、雷霆、活塞和溜馬——要麼仍在重建、或是在這個位置上已經有人了。
目前看起來湖人更可能保留這個陣容，然後搞清楚事情要怎麼做能好轉，這也是Rob Pelinka一直以來的行事風格。McMenamin認為湖人可能會開給Russell一份年薪在1800到2300萬美元之間的合約，具體金額將取決於他的合約期限，以及球隊在留下Jarred Vanderbilt、Austin Reaves和八村壘等人後的情況。
他也認為湖人可能會讓Russell以自由球員的身份離開，或透過交易找來一名明星級控衛。目前自由市場上這方面的傳聞以Kyrie Irving和Fred VanVleet為主，但若是這兩人，湖人可能都不得不犧牲他們的選秀權——他們後詹皇時代的最大資產。
現在洛城站在了一個節點上，不僅僅只是LeBron James仍在思考自己的未來，球隊也必須探索下一季的更多可能性，包括是否仍相信James—Anthony Davis仍能作為核心奪冠，以及球隊是否還有能力為他們搭建冠軍陣容。