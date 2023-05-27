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范瑋琪隔4年「重拾麥克風」開唱　自白真實心聲：忐忑又緊張

▲范瑋琪9月將在台北流行音樂中心開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪9月將在台北流行音樂中心開唱。（圖／寬宏藝術提供）

記者楊穎軒／綜合報導

等了很久很久以後，終於再度啟程！溫暖天后范瑋琪（范范）睽違了4年，那位熱愛歌唱、擁有無數經典好歌，〈到不了〉、〈是非題〉、〈沒那麼愛他〉、〈黑白配〉、〈啟程〉、〈最重要的決定〉等，去年無預警在CornerMax舉辦2場專場秒殺完售，面對當時台下粉絲大聲催喚再開個唱的心願，今年終於宣告解鎖舉辦大型售票個唱，9月8日（五）20:00將在台北流行音樂中心展開范瑋琪《我們之間的事》演唱會，門票將於5月31日（三）12:00正式開賣，購票請洽寬宏售票系統及全台萊爾富超商。

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正式回歸舞台，好奇范范的喉嚨跟手都癢了嗎？她打趣回：「心情是忐忑，緊張，又有點興奮的複雜心情，有一種要見很久不見，很在乎的朋友的心情，怕自己準備的不夠好，讓他們失望。喉嚨跟手每天都很癢，因為每天都在吼小孩...哈哈！」演唱會主題為《我們之間的事》，感受出范范對於情感的執著，我們代表著你與我，無論范范自己與愛人、家人、親人、姊妹淘之間，更重要的是，每當她拿著麥克風站在台上唱歌時，眼前那坐在台下聆聽演出的樂迷們。

▲范范隔了4年復出開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲范范隔了4年復出開唱，辛苦趴跪拍攝主視覺。（圖／寬宏藝術提供）
范范出道這22年來，無論歷經高低起伏，在每個最重要的時刻，粉絲始終默默在背後支持打氣著，聽她歌唱並一起在其中療癒成長。能在回歸最愛的舞台，范范心裡充滿感恩：「經過這幾年生活與心裡的沉澱，總覺得除了家人與好友外，知道有一群一直在各個角落默默還在聽我的歌，等我出來唱歌的人，才是我再開演唱會最重要的決定，他們已經不是單純的歌迷粉絲，更是我這些年來最堅固，讓我可以更勇敢的強大力量。」

范式情歌曲曲動人，也是專屬於她與粉絲間的音樂密碼，對於歌單她透露：「演唱會取為我們之間的事，絕對就是所有有關我和身邊所有人的關係的歌，當然最重要的就是台下聽歌的人，絕對會超越那些一定會有的更多更多！」同時也開始籌備新作品，但對於進度，她相對保守，「希望演唱會前可以有新歌推出，現在在努力生當中，好歌跟生孩子一樣，一切要靠緣分，強求不得。」

▲范范演唱會主題為《我們之間的事》。（圖／寬宏藝術提供）
▲范范演唱會主題為《我們之間的事》。（圖／寬宏藝術提供）
演唱會主視覺曝光令樂迷們大感新奇，只見范范時而蹲坐、時而趴跪在地，又得與粉紅色沙丘互動，透過鏡子倒映呈現出2個范范的呼應畫面，好奇這對於許久未「開工」的范范回歸女星身分是否充滿挑戰？她坦言一開始的確非常陌生，甚至覺得：「媽呀！怎麼會有比帶小孩還要難的事！」不忘自嘲：「太久沒有拍這種剎有其事的照片了，腦袋跟四肢的確當場很難契合。畢竟這幾年最常做的事是吼小孩，跟收拾小孩打鬧後的殘局，其他真的有點忘光了！」非常謝謝攝影師周墨快狠準的指導，讓自己能很快的進入狀況，放心地把自己交給攝影師指導拍攝。

久別的歌唱情懷，是否擔心開場第一首歌就激動落淚？她自己也不敢肯定：「我可能會緊張到忘了很想哭。但冷靜下來看到台下一些熟悉面孔可能就會忍不住。」粉絲敲碗各式歌單，當晚會開放粉絲或是寶貝兒子點歌？范范自信預告著：「目前排的歌單，我覺得已經是沒有遺珠之憾又有驚喜的地步了，如果再有人點歌，我想那可能絕對是超死忠粉絲點的超冷門我沒唱過的歌...兒子點的歌...我想可能會不太符合演唱會的tone，先算了！」

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