范瑋琪隔4年「重拾麥克風」開唱　自白真實心聲：忐忑又緊張

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范范出道這22年來，無論歷經高低起伏，在每個最重要的時刻，粉絲始終默默在背後支持打氣著，聽她歌唱並一起在其中療癒成長。能在回歸最愛的舞台，范范心裡充滿感恩：「經過這幾年生活與心裡的沉澱，總覺得除了家人與好友外，知道有一群一直在各個角落默默還在聽我的歌，等我出來唱歌的人，才是我再開演唱會最重要的決定，他們已經不是單純的歌迷粉絲，更是我這些年來最堅固，讓我可以更勇敢的強大力量。」
范式情歌曲曲動人，也是專屬於她與粉絲間的音樂密碼，對於歌單她透露：「演唱會取為我們之間的事，絕對就是所有有關我和身邊所有人的關係的歌，當然最重要的就是台下聽歌的人，絕對會超越那些一定會有的更多更多！」同時也開始籌備新作品，但對於進度，她相對保守，「希望演唱會前可以有新歌推出，現在在努力生當中，好歌跟生孩子一樣，一切要靠緣分，強求不得。」
演唱會主視覺曝光令樂迷們大感新奇，只見范范時而蹲坐、時而趴跪在地，又得與粉紅色沙丘互動，透過鏡子倒映呈現出2個范范的呼應畫面，好奇這對於許久未「開工」的范范回歸女星身分是否充滿挑戰？她坦言一開始的確非常陌生，甚至覺得：「媽呀！怎麼會有比帶小孩還要難的事！」不忘自嘲：「太久沒有拍這種剎有其事的照片了，腦袋跟四肢的確當場很難契合。畢竟這幾年最常做的事是吼小孩，跟收拾小孩打鬧後的殘局，其他真的有點忘光了！」非常謝謝攝影師周墨快狠準的指導，讓自己能很快的進入狀況，放心地把自己交給攝影師指導拍攝。
久別的歌唱情懷，是否擔心開場第一首歌就激動落淚？她自己也不敢肯定：「我可能會緊張到忘了很想哭。但冷靜下來看到台下一些熟悉面孔可能就會忍不住。」粉絲敲碗各式歌單，當晚會開放粉絲或是寶貝兒子點歌？范范自信預告著：「目前排的歌單，我覺得已經是沒有遺珠之憾又有驚喜的地步了，如果再有人點歌，我想那可能絕對是超死忠粉絲點的超冷門我沒唱過的歌...兒子點的歌...我想可能會不太符合演唱會的tone，先算了！」