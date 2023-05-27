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SARS邁入20週年！重回「和平醫院」，向背負歷史傷痕的醫護致敬

SARS邁入20週年！重回「和平醫院」，向背負歷史傷痕的醫護致敬
SARS邁入20週年！重回「和平醫院」，向背負歷史傷痕的醫護致敬

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】困擾全球超過三年的COVID-19疫情逐漸進入尾聲，在約1197個日子在疫情壟罩之下奮力堅守崗位，讓台灣在國際之中，也稱得上是執行力相當優良的國家！在醫療團隊的守護之下，讓人不禁想起20年前烙印於台灣人民心中的那場「世紀之疫」SARS（Severe Acute Respiatory Syndrome）。

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收錄真實歷史事件　重建當年封院事件

台灣在2003年遭受SARS的重大影響，尤「和平醫院封院事件」。20年前的此刻，台北市立和平醫院被迫封院14天，上千名醫護人員和病患無法逃離造成群聚感染，在恐懼與病毒籠罩之下身心俱疲，最後不幸造成30人死亡、1人自殺的悲劇，而這個數據，甚至佔了當時台灣SARS死亡總人數的一半。

《2003 SARS和平歸來：和平不再，永不歸來》收錄近50位當時一線人員的親自口述，除了真實，更是為了還給當時受難，至今仍受苦的醫護人員平反的機會。其中和平醫院前急診室主任張裕泰醫師，與當時下達決策的台北市前衛生局長邱淑媞，兩人的「隔空對談」與媒體消息仍延續至今。張裕泰醫師強調，封院的決策並不是不可行，而是應該要有詳盡的配套，更直言：「不是把所有人塞在同一個地方，一了百了，不尊重人的生存權。」在高壓的封院環境下，政策仍朝令夕改，出院變得未知與遙不可及，更別提任由命運擺布的生命存亡。

地方與中央對抗　揭露不曝光的悲劇

和平醫院封院事件不僅展現台灣醫療產業的悲歌，更顯示當年政府未妥善規劃配套措施的草率行徑。在地方與中央的角力對抗下，因為政治考量所犧牲掉的人權讓本該成為防線的醫療院所迅速失控，成為考驗人性的煉獄。根據事後統計，當時院內醫護人員及員工共計有57人為疑似病例，其中7人死亡，而民眾部份則有97名病例，其中死亡人數高達24人。

《2003 SARS和平歸來：和平不再，永不歸來》除了喚醒曾經參與這段歷史的人，對當年疫情的歷史和教訓，更讓未曾參與這段的歷史的人，了解當時「SARS和平封院」的真相，這些不忍回憶的疫情悲劇，與醫護人員的勇敢和犧牲，都成就了現今台灣醫療法令的修定、人權的重視，與指揮系統的重整。

紀念SARS二十周年，黃光芹撰寫新書《2003 SARS和平歸來：和平不再，永不歸
紀念SARS二十周年，黃光芹撰寫新書《2003 SARS和平歸來：和平不再，永不歸
本文摘選自《2003SARS和平歸來：和平不再，永不歸來》，馬克吐溫國際影像出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57967

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