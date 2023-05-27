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蘋果「我的照片串流」7月底關閉！誰受影響、如何備份一次看懂

▲蘋果「我的照片串流」7月底關閉，《NOWnews》整理出四大問題。 （圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果「我的照片串流」7月底關閉，《NOWnews》整理出四大問題。 （圖／記者周淑萍攝）

記者李惠婷/綜合報導

蘋果設備最令人稱羨的便是使用流暢的生態圈，「我的照片串流」服務便有著讓民眾在各個Apple裝置盡情瀏覽照片、影片的功用，不過蘋果宣布該服務將在7月26日全面關閉，並建議仍在使用此功能的用戶應盡早備份至iCloud。而「我的照片串流」究竟功用為何？該如何確定自己需不需要額外備份？讓《NOWnews》一次整理給你！

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蘋果宣布，6月26日起停止用戶再從裝置上傳新照片到「我的照片串流」，在此之前上傳的任何照片在會在iCloud中保留30天，（自上傳日算起），而7月26日這項功能會完全關閉，裡頭將不再保留任何照片。

▲Mac中「我的照片串流」之頁面。（圖／蘋果官網）
▲Mac中「我的照片串流」之頁面。（圖／蘋果官網）
一、何為「我的照片串流」？

「我的照片串流」會自動將照片上傳，方便用戶在不同裝置隨時切換觀看，只要使用Apple ID登入 iCloud，就能在下列裝置上存取所有照片選集，包含Mac、iPhone、iPad、iPod touch、Windows PC、Apple TV HD。

「我的照片串流」中的照片不會占用iCloud的儲存空間，不過只會上傳過去30天內的照片，並以1000張為限。此外，較晚建立Apple ID的用戶無法使用「我的照片串流」功能。

二、我需要因為「我的照片串流」服務中止額外備份嗎？

「我的照片串流」中的照片通常已存在用戶至少一部裝置上，只要原始檔的裝置還在，就不會受到服務中止影響而遺失照片，也就不用刻意備份。

三、那我還是想在不同裝置看圖庫中的內容怎麼辦？

若想要延續「我的照片串流」功能，自由在iPhone、iPad 或 Mac的圖庫中看照片，該服務中止後，官方建議可使用「iCloud照片」，讓所拍攝的照片和影片在所有裝置上保持最新狀態，並安全地儲存在iCloud 中，更能在所有登入同個Apple ID的帳號中瀏覽。

四、如何存取「我的照片串流」中的內容？

若是iPhone、iPad與iPod Touc裝置，首先打開「照片」點「相簿」，進入「我的照片串流」點「選取」，點一下要儲存的照片後選擇「分享」按鈕 ，最後選「儲存影像」，該照片就會從雲端存至操作的那個裝置。

若為Mac， 請打開「照片」App進入「我的照片串流」相簿，選取想儲存且目前不在照片圖庫中的任何照片，將這些照片從「我的照片串流」相簿拖移到「圖庫」中。

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