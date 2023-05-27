手機掉水庫找不回！印度官員竟下令「抽乾水庫」撈手機：內含機密
手機裡面到底藏了什麼天大的機密？印度一位官員維什瓦斯（Rajesh Vishwas）日前在克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）自拍時，手機不慎掉到水裡。潛水員打撈無果後，他竟然決定把水庫的水抽乾以方便找手機。抽水工程進行了3天，排掉了大約200萬公升的水，結果被民眾投訴，水資源部門喊停了抽水行動，並讓維什瓦斯停職接受調查。維什瓦斯則解釋，自己的手機裡包含有敏感的機密資訊，而且抽水前有徵得其他官員同意。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，維什瓦斯是一位食品安全檢查官，21號週日，他在克爾卡塔水庫旁拿手機自拍時，不慎讓手機掉到水裡。維什瓦斯使用的是三星手機，要價約1200美元、新台幣3萬6831元。
維什瓦斯先聯絡了潛水員前來打撈，一無所獲後，維什瓦斯自掏腰包調來柴油幫浦，開始把水庫的水抽出往外排。抽水工作連續進行3天，抽掉了大約200萬公升的水，足以灌溉6平方公里的農田。有民眾向當地水資源部門投訴，水資源部門趕到現場這才喊停了抽水工作。
維什瓦斯解釋，自己的手機裡面含有敏感的機密資訊，且在抽水前有獲得相關官員的許可，官員告訴他水抽出來後會排入到附近的運河，「實際上會讓農民受益」，還說自己抽掉的水都是溢流段內無法利用的水。
不過維什瓦斯的解釋沒有被接受，他目前已被停職並接受調查，當地政府怒轟他浪費水資源且濫用職權。而那位口頭允許他抽水的官員，也將一併被處理。順便一提，最終維什瓦斯皇天不負苦心人，撈回了自己的手機，不過由於泡水太久，已經故障無法使用。