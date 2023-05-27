每日10間！義大兩飯店暑假優惠 每晚每人1422元起「含樂園門票」
暑假即將到來，高雄義大世界裡的兩家飯店齊推優惠。義大皇家酒店祭出「饗樂義大暑假專案」，每人最低1672元起，入住雅緻家庭房一晚；義大天悅飯店則推出價格更優惠的「義大嬉遊記暑假專案」，每人最低1422元，入住高人氣溫馨家庭房。兩家飯店的專案都含2大2小的早餐4客及飯店旁的義大遊樂世界門票4張。台北美福大飯店也針對暑假推出「美福夏令營」，有兩天一夜及三天二夜專案，幫小朋友報名參加戶外活動，大人同時享受飯店餐宿。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄義大世界裡不僅有小朋友最愛的義大遊樂世界，還有台灣首座Outlet義大世界購物廣場可逛街，園區內兩間飯店看準暑期親子旅遊商機，推出義大世界「全包式套裝」內容優惠搶攻市場。義大皇家酒店針對暑期推「饗樂義大」住宿優惠，售價7688元，周六入住加價1500元。
入住雅緻家庭房型，搭配獨立陽台設計。含翌日早餐4客（2大2小），暑期限定優惠再加贈義大遊樂世界門票4張（2大2小）。6月15日前預約訂房享早鳥優惠立減1000元，等於每人每晚僅1672元，此專案每日限量10間。
義大天悅飯店則推出「義大嬉遊記」暑假住宿專案，入住溫馨家庭房1晚，享翌日自助式早餐4客（2大2小）再加贈義大遊樂世界門票4張（2大2小），專案價只要6688元，周六入住每房加價1500元，6月30日前訂房享早鳥優惠折扣1000元，等於每人每晚僅1422元，此專案每日限量10間。
台北美福大飯店即日起至6月6日開放報名夏令營課程，包括武術、太鼓課程的「鼓動一夏勇者營」，由「武甲總合武術運動館」派出選手級的專業教練師資。還有邀請到丸子蟲星球的專業老師推出「昆蟲探索課程」，前往步行10分鐘即可抵達的「劍南蝴蝶步道」，沿途觀察自然生態，探索昆蟲世界。並安排「植物拼貼手作課」，帶領小朋友巧手發揮創意。
不論是兩天一夜或是三天兩夜的夏令營專案，皆安排入住典雅寬敞的行政客房，享用免費提供的minibar、彩匯自助餐廳豐盛的自助式早餐，以及小朋友專屬的夏令營T恤一件。小朋友上課時，大人可愜意放鬆。2天1夜方案（任選單日課程），雙人入住專案價8000 +10%元，3天2夜方案，雙人入住專案價1萬4500 +10%元。