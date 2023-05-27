62歲孫德榮重摔送醫！高燒不退急裝尿袋 認了：身體一直被感染
62歲的王牌經紀人孫德榮，近期驚傳健康亮紅燈，更在家中連摔2次，導致左邊肋骨受傷，痛到無法出力，送到醫院檢查後，還疑似因為感染，住在醫院高燒不退，必須安裝尿袋，所幸今（27）日孫德榮終於退燒，也透過臉書與大家報平安。
記者詹鎰睿/綜合報導
孫德榮日前於臉書透露，他在家中跌倒，導致左邊肋骨撞到椅子，痛到無法爬起來，結果爬起來過程中又跌倒，摔到屁股尾椎，沒想到去醫院檢查後回家又出現忽冷忽熱的症狀疑似感染，另外還有早上4個小時沒有小便。
隔天，孫德榮又說明，由於肋骨痛到無法用平常腹壓小便，再加上人工膀胱是大腸改造的，「大腸還是有絨毛，會吸收尿的毒素，已經沒有正常膀胱的消毒功能，所以一直有餘尿排不乾淨，就會一直感染，高燒不退」，而在醫師的建議下，只能先安裝尿袋，「因為腎臟已經在標準值之下」，情況有些嚴重。
所幸，今日下午孫德榮透過臉書表示，雖然住院的這三天都是烤燈陪他睡覺，「因為凌晨兩點都會發冷發燒」，不過自從裝尿袋以後，孫德榮的膀胱非常乾淨，身體也跟著降溫，「今天中午食慾就恢復正常，精神也好很多，應該很快就恢復正常，但是肋骨還是非常痛。」