賴清德駁「民進黨當選兩岸會開戰」 楊寶楨批：綠營最會賣芒果乾
兩岸關係持續緊張，針對外界稱「民進黨當選兩岸會戰爭」說法，民進黨總統參選人賴清德今（27）日出席「雲林縣信賴台灣之友會成立大會」時表示，民進黨在陳水扁、蔡英文執政期間都沒發生戰爭，會好好處理兩岸關係，反駁「票投民進黨青年上戰場」的說法。不過，民眾黨黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，賴清德的話聽起來諷刺，最會販賣芒果乾、獲取政治利益的，不就是民進黨的強項嗎？
記者呂炯昌／台北報導
楊寶楨表示，兩岸緊張情勢是累積出來的，現在是害怕民進黨若「持續執政」，台海兵凶戰危，哪天可能不小心擦槍走火，民眾是希望盡量避免潛在的危機。 在民進黨執政的這幾年，共機擾台力度加大、海峽中線失守、飛彈飛越台灣上空，和對岸的官方交流也陷入冰點，沒有有效的溝通，雙方持續累積不諒解，都很可能因此推向戰爭的邊緣，叫人民如何不擔憂。
楊寶楨說，賴清德還舉例蔡英文總統520就職7週年演說表示，「任何一個人、任何一個政黨，都不應該為了政治利益，去販賣戰爭的恐怖。」這話聽起來更諷刺，最會販賣芒果乾、獲取政治利益的，不就是民進黨的強項嗎？現在這招「玩」到快要無法收拾，才反過來栽贓到在野黨身上，這也太沒有道理。
楊寶楨表示，讓人更質疑的是，賴清德在兩岸立場上，從「台獨金孫」到「和平保台」、「兩岸是兄弟之邦」，差距實在太大，讓人摸不透內心真實想法是什麼，擔心他只是短期內為了把選票極大化，不得不把立場論述往中間靠攏；這樣的言論表現，連美方都有所觀望，更別說中方是如何看待的。 到底投給誰、投給哪個政黨，最有可能會不小心發生台海戰爭，其實這幾年下來，民眾體會都很深，也都看在眼裡，不是賴清德講個幾句話急撇清，就可以當作沒事。