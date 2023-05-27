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安東尼霍普金斯、裘德洛、瑞秋懷茲同台飆戲！《色局追兇》獲好評

▲《色局追兇》試片獲好評，安東尼霍普金斯、裘德洛（左）、瑞秋懷茲（右）同台飆戲。（圖／聯影）
▲《色局追兇》試片獲好評，安東尼霍普金斯、裘德洛（左）、瑞秋懷茲（右）同台飆戲。（圖／聯影）

記者黃雅琪/綜合報導

電影《色局追兇》改編自奧地利劇作家亞瑟施尼茨勒（Arthur Schnitzler）劇作《輪舞》，除了有3大巨星安東尼霍普金斯、裘德洛、瑞秋懷茲演出外，片中更有許多裸露鏡頭，以及妓女接客、娼妓面試選拔過程，環環相扣的精采故事情節，試片後也獲得大量好評。

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▲安東尼霍普金斯主演《色局追兇》。（圖／聯影）
▲安東尼霍普金斯主演《色局追兇》。（圖／聯影）
導演佛南度梅瑞爾斯在接受《蘇格蘭人報》訪問時，被問到《色局追兇》故事最故事吸引他是什麼的地方？他回答：「《色局追兇》它是由家亞瑟施尼茨勒的經典劇作《輪舞》引發的。知名編劇彼得摩根從該劇中得到的想法是，一個角色可以引導你到下一個，一個故事會影響另一個結局，彼此環環相扣，最後變成一個360度的圓。」

▲瑞秋懷茲主演《色局追兇》，5月26日已經上映。。（圖／聯影）
▲瑞秋懷茲主演《色局追兇》，5月26日已經上映。（圖／聯影）
近日《色局追兇》媒體試片結束後，獲許多藝人和影評人好評，女星曾珮瑜看完後更大讚：「我一直都很熱愛多線性故事電影，不過這不僅僅是一部多線性故事電影，而是超多線性故事交織而成，不但每段故事都說得完整飽滿，過程讓觀眾意猶未盡，對這些角色後續發展的好奇心，是部像極了一本小說的電影。」

《色局追兇》劇情講述，一名斯洛伐克女子為脫貧當娼揭開序幕，擔任汽車公司高層的主管到維也納出差，想背著妻子偷吃卻慘遭勒索，而其妻子出軌搭上巴西攝影師；女兒失蹤多年的老父親，由英國飛到美國尋女兒，途中遇上與男友分手的巴西女子，被風雪阻擋留在洛杉磯機場；回教牙醫愛上了有夫之婦，而她俄羅斯黑幫老公在黑吃黑的事件中有了另一件選擇。不同城市男女編織出的多線敘事故事，人生分岔口的不確定性令生命更有期望。《色局追兇》熱映中。

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