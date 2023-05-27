強打中年／中職薪資談薪牛步！還有球員沒簽約！果然獨步全球

PLG／就是要在今天終結系列賽！楊敬敏：不想給夢想家任何機會

▲新北國王主將楊敬敏。（圖／PLG提供）
▲新北國王主將楊敬敏。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺中報導

新北國王今（27）日在客場以108:100擊敗福爾摩沙台新夢想家，系列賽以3:1晉級，球隊當家球星「士官長」楊敬敏，整場砍下25分，帶領球隊贏下勝利。賽後他強調自己就是要在今天終結系列賽，不想給對手任何機會。

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昨天「野獸」林志傑攻下29分，率領富邦勇士3:0橫掃桃園領航猿晉級，今天同世代的楊敬敏也不讓他專美於前，全場16投9中，攻下了25分，幫助國王在客場艱辛的晉級下一輪。今天的比賽就是整個賽季的縮影，很可惜結果和去年一樣。

賽後楊敬敏激情的表示，「專注在做我自己的事情，隊友給了我很大的幫助，心態上就是不想再打下一場，我就是不想給他們任何的機會，一開始就是很專注在球場上。」

「就是做好球隊賦予給我的責任，今天的勝利是大家一起努力的成果，專注去做好每一件事。」而對於再次對上富邦，楊敬敏則表示，「我們要去挑戰他們，享受這樣的心情，這是我想要的東西。」

而全場得到19分、第四節轟下11分的國王洋將曼尼高則說，自己感謝隊友無私地去創造機會，同時認為球隊此役勝負關鍵在於一些防守回合完成的很漂亮，讓他們最終能穩住領先局面取勝。

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