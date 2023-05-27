愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽開打 獎金捐中華醫大弱勢生
由中華醫大與愛爾麗醫療集團共同主辦的112年愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽，今(27)日在中華醫大棒球場舉行，由愛爾麗醫療集團贊助比賽獎金，賽後球隊將獎金全數捐給中華醫大做為弱勢學生助學金，為球賽添溫馨。
記者張振興/台南報導
愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽上午8時50分由中華醫大校長孫逸民擔任投手，愛爾麗醫療集團秘書曾紀菱擔任打擊者、台南市電子媒體協會理事長賴冠彰擔任捕手，為球賽進行開球儀式。
為提倡全民體育的運動風氣，並響應愛爾麗醫療集團長期投入公益幫助弱勢，此次慢速壘球聯誼邀請賽由愛爾麗提供2萬元作為比賽獎金，優勝的球隊於賽後頒獎時將全額獎金捐贈中華醫大弱勢助學金，幫助經濟弱勢家庭的學子安心就學。參與比賽的4個球隊對能透過球賽為弱勢學生盡棉薄之力，挹注他們安心就學覺得非常有意義。經過兩兩廝殺，各隊上場3次的循環賽程競技結果，冠軍由台南市消防局隊獲得，亞軍中華醫大教職員隊、季軍台南市警察局隊、殿軍台南市媒體記者隊。
閉幕式由愛爾麗醫療集團秘書曾紀菱頒發獎座和獎金，各球隊將比賽獎金捐贈中華醫大弱勢學生助學金，由校長孫逸民代表接受，為此次弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽畫下圓滿句點。