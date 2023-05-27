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信用卡回饋優惠背後是窮人買單？經濟學家：恐加劇所得分配不公

▲有經濟學家認為，信用卡的消費紅利回饋制度，相當於創造出一個所得重分配系統，而在這系統內財富由較貧窮的那一端往較富裕的那一端逆分配。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有經濟學家認為，信用卡的消費紅利回饋制度，相當於創造出一個所得重分配系統，而在這系統內財富由較貧窮的那一端往較富裕的那一端逆分配。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

如今的消費時代，人手多張信用卡，每張信用卡都有各自的紅利回饋機制，聰明的消費者往往會針對不同的消費品項，搭配最合適的信用卡，藉此最大化享受信用卡的紅利回饋。但是有經濟學家表示，這些信用卡的優惠回饋制度，相當於創造出一個所得重分配系統，而在這個系統內，財富由貧窮的那一端朝較富裕的那一端移動，導致所得分配不均的現象越來越擴大。

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根據《CNBC》報導，搭配某種消費紅利回饋機制的信用卡（rewars cards）佔了目前市場的絕大比例，90％的信用卡支出，都是在這種擁有紅利回饋的信用卡之下消費。只要消費者算盤打得精，每年從花費中拿回數百美元的回饋紅利，是非常容易達到的。

新加坡國立大學的金融教授阿加瓦爾（Sumit Agarwal）表示，這些回饋信用卡創造了一種生態體系，透過給予消費者回饋紅利，讓消費者對消費上癮。根據阿加瓦爾的研究，在2019年，全美國所流通的回饋信用卡，共發出了價值350億美元的紅利回饋。

那麼，這筆錢是由誰買單呢？當你累積足夠多信用卡紅利點數後兌換獎勵，不用花錢買機票時，實際上究竟是誰代替你，出了這筆機票的費用呢？

阿加瓦爾研究這些金融公司的收入來源，發現那些較窮、信用評分較低的用戶，往往會為了達到紅利回饋的門檻而過度消費，導致他們必須承受循環利息。而對那些本來就比較富裕、信用評分較高的用戶來說，他們無需改變消費模式，就能輕鬆獲得紅利回饋。

最終造成的現象就是，透過回饋信用卡的機制，財富從較貧窮的那群人，流往較富裕的那群人，所得差距越來越擴大。根據阿加瓦爾的研究，在2019年，這類從較窮的族群流向較富裕族群的金額就高達150億美元。阿加瓦爾認為，如果社會的目標是追求平等，就應該注意回饋信用卡帶來的逆分配效果。

不過第一資本（Capital One）的副總裁納瓦瑞德（Andy Navarrete）不認同這樣的說法，納瓦瑞德認為，大部分繳付循環利息的消費者，他們所主要使用的並非回饋信用卡。且納瓦瑞德指出，阿加瓦爾研究的假設在於，每張信用卡自負盈虧，要付出的紅利回饋金額由信用卡賺取的費用來支出，但實際上，金融機構並非如此運作，因此說紅利回饋金額是較窮的消費者在買單並不正確。

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