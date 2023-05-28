「超商浩克」健美賽奪第3！頭背全傷 「英雄講評」被砲翻
赤裸上身在超商暴跳如雷的朱姓健美教練，因情緒失控大聲嘶吼、跳捶襲警，獲得「超商浩克」的稱號，最後被警方持警棍狠抽12棍制伏倒地。朱男日前在IG限動寫下「我想比賽」4字，事隔大鬧超商才1周，朱男昨（27）日現身參加「成吉思汗盃全國健美公開賽」，相比當時在門市的著猴行徑，賽場上的朱男不受干擾，雖全身能見被抽打的疤痕，仍自信奪下第3名。
記者黃韻文/綜合報導
第3屆成吉思汗盃全國健美公開賽昨（27）日在新莊舉辦，日前在IG限動吐露想比賽的「超商浩克」朱男，在大鬧超商到頭破血流後，僅相隔1周，昨日在現任女友陪同下現身會場，參加75公斤組「男子傳統健美」比賽。從直播畫面可見，朱男在賽場上絲毫不受輿論影響，優雅自信變換動作，毫不掩飾後腦及背部疤痕，頻頻展現肌肉線條，最終拿下第3名好成績，並獲得獎金1萬元。
「超商浩克」朱男昨日出賽成為全場最大亮點，當主持人在介紹選手時，講到朱男更直言「滿心的respect」，認為朱男不畏懼外界目光、克服心理壓力如期出賽，把健美運動員的血液和靈魂表現出來，十分敬業。現場聞言也紛紛投以掌聲，不少人都認為朱男的動作編排好看且流暢。
不過相較於現場的感人熱血，觀看直播的網友可不埋單，毫不留情抨擊：「講評講得好像他是英雄的感覺」、「講得好像在超商毀損物品，傷害他人，妨礙公務就都不是犯罪一樣」、「自己有問題搞得好像別人找他麻煩一樣，到底是在解說什麼」、「奧客＋砸店＋襲警＋揚言要殺人，現在居然捧成了英雄」、「襲警沒事？社會怎麼了」。