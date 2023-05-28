「15元懷舊飲料」台灣超商不賣！南韓卻霸氣上架 知情人曝內幕
台灣人愛喝飲料，手搖飲店滿街是，冷藏櫃飲料琳瑯滿目，食品廠更頻頻跨界和名人強強聯手。面對飲料界「長江後浪推前浪」的現象，便有網友在臉書貼出懷舊飲料照片，詢問一款知名度相當高的老牌飲料，為何如今超商都買不到，更有人透露原包裝霸氣賣到韓國去，引發眾人熱議。
記者黃韻文/綜合報導
臉書社團「爆廢公社二館」有網友分享，貼出1瓶標價15元的「阿薩姆芋香奶茶」，詢問眾人為什麼這種飲料在7-ELEVEN看不到，去雜貨店才買得到？立刻讓眾人陷入回憶殺，不到一天時間就破千人按讚：「小時候的飲料」、「超懷念」、「喝的不是飲料，是回憶」。
至於為什麼知名度這麼高，但在超商卻不見這些老牌飲料蹤跡，有內行的民眾透露，最主要還是連鎖超商、大賣場的上架費太貴，商品利潤所剩無幾，「像這種小眾的會把通路主力放在一般雜貨店、工地福利社、國軍福利社、小蜜蜂車」、「小七上架費很貴，如果期限內銷貨率不佳，會被下架，且上架費會沒收，然後瓶身規格一定要他們規定的尺寸」。
眾人也紛紛曬出販售地點，除了一般傳統雜貨店之外，小北百貨、寶雅部份門市也都有賣，尤其傳統的販賣機，例如營區販賣機就不少這類老牌飲料。更有網友提到，在台灣連鎖超商買不到，卻霸氣出現在南韓超商，甚至一度成為當地暴紅商品。