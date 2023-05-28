今年拚逾50萬人啟用保險存摺　壽險公會研議逐年降年費

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壽險公會接受中央社採訪，首度對外揭露保險存摺樣態，使用者女性略大於男性，占比各為55%及45%，使用者以六都為主，年齡最主要集中30歲至55歲，與一般認知的購買保險主力相符。
保險存摺分為免費的普通會員及收取年費的白金會員2種類型，普通會員僅能總覽保單，白金會員則是首年繳交新台幣100元年費，可進一步享有查閱保單資訊、下載投保紀錄、線上申請保險理賠等功能。
壽險公會解釋，保險存摺分為免費及收取年費雙軌制，主要是因應系統維運成本，為盡量降低保戶額外負擔，壽險公會正研擬未來逐年調降白金會員年費可行性。
保險存摺白金會員首年年費為100元，經壽險公會研議，第二年續會費已確定降為75元，作為對忠實客戶的回饋。壽險公會正持續討論，若白金會員第三、四年續會，是否有持續降價空間。
壽險公會指出，期盼在兼顧合理成本下，對於願意續約的忠實客戶持續降價，讓保戶感受服務持續精進的同時，收費也逐年降低，提高使用意願，進而發揮普惠金融效果。
實際上，壽險公會內部曾討論，長遠目標希望不和保戶收費，但若不和保戶收費，勢必要有其他財源因應系統維運等必要支出，仍需未來審慎研議。
保險存摺解決一般民眾遍尋不著紙本保單的難題，於去年正式上線後，引起社群高討論度，甚至引起外部機關注意，包括集保、勞保、健保及信託都曾向壽險公會洽談合作可能性。
壽險公會表示，樂見未來保險存摺服務觸角更廣，但伴隨而來的是要審慎思考資安及個資保護，壽險公會擁有全台灣人身保險資料，主管機關要求資安等級為最高的A級，建置保險存摺最重要的是資安及個資保護必須到位，在給予民眾便利的同時不得傷害民眾信任。
壽險公會進一步指出，現階段保險存摺仍以商業保險資料為主，至於後續是否擴充其他功能，例如與銀行及證券業串接等，將視未來政策方向而定，未來保險存摺不排除有多元發展精進空間。（編輯：潘羿菁）1120528