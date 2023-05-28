智慧才藝女神化身錢洗財神　弁財天女神的由來

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到了中世紀，佛教大量傳入日本，辯才天也成為日本人的信仰，從原本象徵智慧、語言、工藝和音樂的守護神，逐漸成為可以帶來財富的財神。由於辯才天原是印度的河神，大多祭祀在與水相近的地方，形象多半是與水有關的龍或蛇的結合，因此起初常是人首蛇身的形象，或者會有蛇形石像盤坐於神像四周的情況。不過神道教有個宇賀神，其形象與辯才天相似。祂是個與水有關的蛇神，同樣是人首、捲曲盤坐的蛇身，只不過頭部有時候是翁面形象，有時是女性的臉。
隨著佛教與神道教在民間不斷的融合、衝突再融合，比叡山延曆寺（天台宗）的神學開始推展神佛習合，辯才天也開始本土化，形象變成頭上是翁面蛇體的宇賀神像。再者，隨著日本開始簡化漢字，將『辯』改成『弁』。辯才天又是個象徵豐盛、富饒的美麗女神，有象徵財富之意，因此又把『才』變成了『財』，辯才天逐漸成為了「 弁財天 」。之後弁財天又被納入七福神之一，不僅是唯一的女神，還變成七福神之一的毗沙門天的妻子。
其實弁財天真正成為財神，也是近代才開始的。室町時代的京都因為連年戰亂，民間開始把希望寄託於神明，以尋求精神上的慰藉，開始有了七福神的巡禮，也就是藉由參拜這七尊神來得到財運、勇氣、幸福、名望、長壽、健康、知識，藉此避掉災禍。德川家康統一天下後，政治重心從京都轉入江戶，他把七福神巡禮的習俗帶入江戶，剛好順應當地居民喜歡萬事吉祥如意的風土民情，七福神因此很快的就廣為流行。
至於弁財天怎麼跟洗錢扯上關係的呢？鎌倉市的錢洗辨財天宇賀福神社，就是個典型神佛習合的案例。中世紀的鎌倉幕府－源賴朝將軍因為夢見佐助山谷的岩壁會湧出靈水，因此命人在此鑿水，果然湧出泉水，因而馬上請來宇賀神在此坐鎮，並蓋了神社。後來北條時賴為了祈求北條家族可以萬世安康，因此用神社的靈水來洗錢。之後弁財天與宇賀神習合後，要到此神社洗錢時，要先參拜奧宮內的弁財天宇賀神，才能開始洗錢。只要將錢幣或紙鈔放進竹簍內，用容器舀水淋上去，就完成洗錢了。不過當地也有另一種說法是，要把洗過的錢馬上花掉，而不是放在錢包裡，這樣才可以引財，財富才能真的倍增。