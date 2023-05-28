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智慧才藝女神化身錢洗財神　弁財天女神的由來

▲弁財天是日本神話中的七福神之一，象徵口才、音樂與財富的女神。（圖／翻攝自維基百科）
▲弁財天是日本神話中的七福神之一，象徵口才、音樂與財富的女神。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

在日本的神社參拜時常可以看到七福神，也就是大黑天、福祿壽、弁財天、毗沙門天、惠比壽、壽老人、布袋和尚，祂們分別執掌七種不同的福氣。過年的時候只要向七福神祈福，就可以得到一整年的幸福安康。由於七福神到處可見，感覺很像台灣的土地公，也很像八仙。而七福神當中的唯一女神，從原本的象徵智慧、才藝，最後成為可以帶來富饒的財神，甚至有多處參拜弁財天的神社，更有洗錢的習俗。例如鎌倉的錢洗弁財天宇賀福神社，就有著名的洗錢求財運，不僅很受日本人歡迎，每年更是吸引大批國外旅客前往體驗。源於印度河神的「弁財天」如何搖身一變成為日本財神的呢？

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弁財天，又稱辯才天，顧名思義就是口才辨給的意思。源於印度教的女神－辯才天女（सरस्वती／Sarasvatī)，之後成為大乘佛教的護法神。Saras是有『水』的意思，Saraswati意指水源充沛。在《梨俱吠陀》中被盛讚為薩拉斯瓦蒂河之神，雖然這條河已經乾涸，但是在梨俱吠陀時代，這條河的地位相當於現今的恆河，可見地位之崇高。後來逐漸衍伸為具有能賜予子孫、財富與長壽之意，不僅如此還可以治百病，簡直神力無邊。從梵書開始，辯才天被視為是梵天的女兒。因為女兒太美，想將祂納為的妻子。辯才天知道後，為了將自己隱藏起來，所以變出四個面孔，之後又飛到天上去，變出第五張臉。不過最後祂還是放棄逃走了，成為梵天的神妃，之後生下人類的始祖摩奴（マヌ、Manu）。據聞，梵語是祂所創造出來的，祂更是文藝與科學的保護神。佛教盛行的時候，辯才天被視為能增長智慧與福德的護法神。

到了中世紀，佛教大量傳入日本，辯才天也成為日本人的信仰，從原本象徵智慧、語言、工藝和音樂的守護神，逐漸成為可以帶來財富的財神。由於辯才天原是印度的河神，大多祭祀在與水相近的地方，形象多半是與水有關的龍或蛇的結合，因此起初常是人首蛇身的形象，或者會有蛇形石像盤坐於神像四周的情況。不過神道教有個宇賀神，其形象與辯才天相似。祂是個與水有關的蛇神，同樣是人首、捲曲盤坐的蛇身，只不過頭部有時候是翁面形象，有時是女性的臉。

隨著佛教與神道教在民間不斷的融合、衝突再融合，比叡山延曆寺（天台宗）的神學開始推展神佛習合，辯才天也開始本土化，形象變成頭上是翁面蛇體的宇賀神像。再者，隨著日本開始簡化漢字，將『辯』改成『弁』。辯才天又是個象徵豐盛、富饒的美麗女神，有象徵財富之意，因此又把『才』變成了『財』，辯才天逐漸成為了「 弁財天 」。之後弁財天又被納入七福神之一，不僅是唯一的女神，還變成七福神之一的毗沙門天的妻子。

其實弁財天真正成為財神，也是近代才開始的。室町時代的京都因為連年戰亂，民間開始把希望寄託於神明，以尋求精神上的慰藉，開始有了七福神的巡禮，也就是藉由參拜這七尊神來得到財運、勇氣、幸福、名望、長壽、健康、知識，藉此避掉災禍。德川家康統一天下後，政治重心從京都轉入江戶，他把七福神巡禮的習俗帶入江戶，剛好順應當地居民喜歡萬事吉祥如意的風土民情，七福神因此很快的就廣為流行。

至於弁財天怎麼跟洗錢扯上關係的呢？鎌倉市的錢洗辨財天宇賀福神社，就是個典型神佛習合的案例。中世紀的鎌倉幕府－源賴朝將軍因為夢見佐助山谷的岩壁會湧出靈水，因此命人在此鑿水，果然湧出泉水，因而馬上請來宇賀神在此坐鎮，並蓋了神社。後來北條時賴為了祈求北條家族可以萬世安康，因此用神社的靈水來洗錢。之後弁財天與宇賀神習合後，要到此神社洗錢時，要先參拜奧宮內的弁財天宇賀神，才能開始洗錢。只要將錢幣或紙鈔放進竹簍內，用容器舀水淋上去，就完成洗錢了。不過當地也有另一種說法是，要把洗過的錢馬上花掉，而不是放在錢包裡，這樣才可以引財，財富才能真的倍增。

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