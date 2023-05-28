國1五股林口改善工程動土　預計2027年完工每日加惠30萬車次

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高公局則表示，由於五股交流道原即負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道的交通，於台64、65線相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城之車輛，每年進出車流高達4900萬輛，為全國交流道第4高。而五股交流道周邊因平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善，工程費約33.36億元，工期約4年，預計2027年4月完工。
林口交流道則是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅已大幅成長至6000萬輛，為全國交流道最高。高公路說，國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。此工程改善內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。
高公路強調，兩交流道改善工程完工通車後，可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，促進林口及五股地區都會型態的蓬勃發展，預估完工後每天30萬輛車次受惠。