拜登麥卡錫達原則性協議　美債草案定31日表決

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美國政府預計最早於6月5日出現債務違約，而今天協商出現進展，讓這個全球最大經濟體遠離史上首次無法履行償債義務窘境。
不過，協商雙方為解決危機所作的各項妥協，除了讓共和黨強硬右派不滿，也讓民主黨進步派抗議連連。
經過數週來激烈談判，白宮與共和黨國會議員的這起協議將允許政府進一步調高現有的31兆多美元債務上限，以避免倒債引發的嚴重後果，包括信用評等調降、可能的經濟衰退，以及數百萬人失業等。
麥卡錫今晚發推文說：「我剛剛和總統通電話。在他浪費時間、拒絕談判數月之後，我們達成一項對得起美國人民的原則性協議。」
路透社報導，這項協議將提高債務上限兩年，同時限制這段期間內的政府支出，也包括加強部分反貧困計畫的工作要求。
拜登和麥卡錫今晚通電話90分鐘，就這項協議進行協商。
拜登在聲明中稱這項協議是「向前邁出重要一步」。他說：「這項協議代表了妥協，這意味並不是每個人都能得到他們想要的。這是執政的責任。」
麥卡錫在國會山莊（Capitol Hill）對記者說：「為了完成法案的起草，我們今晚仍有許多工作要做。」麥卡錫表示，他預計將在明天完成法案的起草，然後與拜登會談，並在31日就協議進行表決。
麥卡錫指出，這份協議做出「歷史性減支，讓民眾擺脫貧困進入勞動市場的重大改革，並控制政府的過度干預」，且協議中「並不包含新稅，也沒有新的政府計畫」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120528