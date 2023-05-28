日本超商「必吃美食」台灣有了！達人咬一口超感動：味道完全相同
近期有許多台灣民眾前往日本遊玩，除了瀏覽當地觀光景點之外，當然也要品嘗道地的和式美食。其中當地的超商食物，味道也為許多旅客所稱道，而櫃檯販售的炸物，更是許多人返回台灣後，仍念念不忘的好滋味。不過，前台大醫師林氏璧近期就發現，台灣竟然也有味道完全一樣的炸雞，讓他咬下一口後，感動大喊「味道完全相同！」
記者潘毅/綜合報導
身為日本旅遊達人的林氏璧，跑遍當地各種景點，吃遍各種美食，也時常分享旅遊心得，吸引無數粉絲。昨（27）日晚間，他突然發文表示，自己前往台中演講，突然看見高鐵站內的全家超商，竟有著在日本看過的熟悉身影「日本黃金腿排」，售價則為49元。
林氏璧當下立刻掏錢購入，咬下第一口後立刻感動大喊「味道和日本一模一樣！」隨後他也發揮達人搜尋功力，才得知台灣有20間全家門市，早在去年9月就引進日本全家炸雞，讓相當喜愛這個味道的他忍不住哀嚎「為什麼沒有人告訴我！」同時也強調，這篇絕對不是業配，「是出於他長年以來對日本全家炸雞的愛。」
而遭遇曝光後，立刻讓一大票日本超商炸雞的粉絲也陷入瘋狂「下個月剛好要去台中高鐵，絕對要買來吃」、「經過超商的時候這一格都是空的…」、「真的是日本進的喔？我們這裡的全家是今年才有賣平常看太多業者打著日本名號販售商品，導致分不清真的假的」、「前幾天不小心看到，以為是剛上市而已，覺得不錯吃耶！真的跟日本吃起來很像」。