贈書曾國緯同框合影挨轟說謊 林佳龍：不排除採法律行動捍衛清白
民眾黨立委陳琬惠今（28）日於臉書貼出總統府秘書長林佳龍與im.B主嫌曾國緯合影，批評林佳龍稱與曾國緯完全不認識擺明是說謊。對此林佳龍辦公室發聲明指出，清白經得起檢驗，也無懼檢調調查，而陳琬惠煽動性的行為，陷人於不白之冤，身為立法者對於言論免責行使應適可而止，「雖不想浪費司法資源，但不排除採取具體法律行動捍衛清白。」
記者陳威叡／台北報導
陳琬惠今日於臉書貼出林佳龍與曾國緯合照，批評林佳龍稱與曾完全不認識擺明說謊，反問若不認識怎會在2020年把酒言歡，甚至親筆題字贈書，「林佳龍，還要再繼續說謊嗎？」
對此林佳龍辦公室指出，陳琬惠連日看圖說故事，持續指控與曾國緯熟識，說明林佳龍在受邀的場合上，經常會問及人數，並請同仁準備書籍給與會者，現場若有個別要求，也會禮貌簽下對方的名字，公眾人物面對簽名及照相的要求是時常會發生的事，但並不表示與對方認識。
辦公室說明，林佳龍清白經得起檢驗，也無懼檢調調查，並希望涉案人士皆被行之於峻法，陳琬惠煽動性的行為，陷人於不白之冤，身為立法者，對於言論免責的行使應該適可而止，辦公室已蒐集相關資料，雖不想浪費司法資源，但不排除採取具體法律行動捍衛清白。