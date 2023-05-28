「超商浩克」健美賽奪牌！突提恐怖情人：求她別傷害家人
因為情緒失控襲警的朱姓健美教練，握拳怒吼、暴跳如雷的畫面紅遍全台，獲得「超商浩克」的稱號。他昨（27）日一掃低潮，現身參加「成吉思汗盃全國健美公開賽」，並自信奪下第3名，他在IG限動感謝親友支持之外，也突意有所指喊話：「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人，最後祝福妳能找到幸福。」引發外界聯想。
記者黃韻文/綜合報導
「超商浩克」朱男日前在IG限動吐露心聲說「我想比賽」，在事隔大鬧超商一周後，即便外界輿論仍甚囂塵上，且他的後腦、背部都還有明顯被毆打的痕跡，連缺髮處都還沒長出來，疤痕清晰可見，但他仍未缺賽，出現在成吉思汗盃全國健美公開賽。相較20日在超商上演的著猴行徑，昨（27）日舞台上的他，自信流暢地變換動作，最終拿下75公斤組「男子傳統健美」第3名，獲得獎金1萬元。
朱男賽後不久便在IG轉發多則友人標記他的賽事貼文，從滿滿祝賀中，不難看出擁有好人緣，友人頻頻稱讚：「太帥了啦」、「心目中Posing（健美姿勢）第一人」、「自選Posing就是藝術」、「真。運動員」，而朱男也轉貼發聲：「謝謝今天所有給我鼓勵跟愛的人」。
不過朱男接著意有所指PO出「恐怖情人定義」，包括：
1、手機被定位、頻率查勤過高
2、控制慾強、情緒勒索
3、吵架時會摔東西出氣
4、有自殘的行為
5、喝醉後判若兩人
6、強制要求與異性斷絕往來
朱男還在文末補充：「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」，並強調「最後祝福妳能找到幸福」，被外界聯想是否在向前女友喊話。而前女友則在IG隱晦表示：「下次不會戀愛腦了」。兩人皆未明指對方，但仍引起吃瓜群眾關注。