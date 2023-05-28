高山峰兒子收情書反問「要不要吃香蕉」？女同學家長氣炸：法院見
47歲藝人高山峰和妻子結婚多年，育有1子1女，也時常在節目上分享生活趣事。近日，高山峰就透露，目前就讀小學6年級的兒子，有天收到情書後就跑來跟他求助，沒想到給予建議後，兒子隔天竟被學校通知性騷擾，還差點被對方家長告上法院，讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿/綜合報導
高山峰在節目《小姐不熙娣》中提到，兒子最近跟他說，「有女生寫情書給我」，但卻不知道該怎麼樣面對，高山峰則希望兒子，如果喜歡就要誠實告訴女生的感受，不喜歡的話也不要傷害到對方，可以試著讓氣氛輕鬆一點，逗對方笑也好，這樣以後還能做朋友。
沒想到，隔天高山峰就接到學校打電話告知，「你兒子對著女同學開黃腔，說『要不要吃我的香蕉？』」原來兒子不喜歡對方，但卻照著高山峰的建議去做，「但我記得你跟我說的，你可以跟她開個小玩笑」，這讓高山峰相當崩潰，「不是這種玩笑！」
高山峰認為，因為現在孩子太早熟，平常就會在學校開黃腔，覺得這是玩笑話，但一遇到兩性問題就會有危險性，當下也馬上開導兒子，告知他性騷擾在現今社會上非常嚴重。至於有沒有跟對方家長道歉？高山峰則透露，對方非常生氣，而且已經下了最後通牒，「法院見那種！」也希望兒子未來要謹慎發言，要分清楚開玩笑跟性騷擾的界線。
※【NOWnews 今日新聞
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