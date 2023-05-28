獨／TTE旅展剩1天！3位百萬刷手現身 皆爆買君悅飯店這兩款餐券
由台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE)」於台北世貿一館舉行，至今(28)日為第3天並剛結束，僅剩明日1天。旅展現場星級飯店推出的住宿券與餐券，往往有漂亮折扣，是民眾不會錯過的商品，也是以往旅展時最常出現有「百萬刷手」之處，台北君悅酒店就表示，目前已有3位當場消費破一百萬的刷手，且皆是針對飯店的餐券下手。
記者葉盛耀/綜合報導
根據君悅酒店表示，旅展首日（5/26）就已出現3位百萬刷手確定下單，本預估昨、今為假日業績將更好，卻反而略遜於首日。據悉，百萬刷手購買商品以凱菲屋平日自助餐超值聯合餐券與彩日本料理平日自助餐單人套票為主。此次凱菲屋平日自助餐券每套賣3100元（原價4312，約是72折），可使用平日午餐或晚餐兩客，又或是下午茶4客。而「彩日本料理」自助餐的平日單人套票，4張售價4800元（原價6512元，約是74折）。旅展期間現場消費還可抽獎，單筆消費滿 9800 元，就送「凱菲屋平日下午茶餐券」1張；另外，每日還有限定時間內(11:00~12:00、15:00~16:00)，消費滿1萬3000元贈下午茶餐券2張，等於抓到對的時機購買時，能賺到折扣之外，還有免費餐券可拿。
台北君悅酒店今年還推出住宿券，下殺32折的「標準客房平日雙人住宿券」僅限現場購買，特價5888 元；「君悅套房平日雙人住宿券」優惠價1萬2000元，原價2萬8413，等於是43折優惠。君悅酒店表示，旅展首日現場業績就已達700萬，累積至今日3天共1200萬。預計此次TTE旅展現場與線上旅展的業績將可達3500萬。
台北遠東香格里拉餐飲亦有促銷，遠東cafe自助餐廳餐券下午茶每張830元起，約73折優惠，若是一次買10張，特價7850元，等於僅785元就能嘗到星級飯店Buffet。另外，午、晚餐券也有優惠，單張1330元，10張為12750元，現在至6月底拿券去遠東cafe自助餐廳吃午晚餐還有「台灣當季鮪魚吃到飽」活動。
旅展現場消費滿8888元加送「台北遠東香格里拉精選茄牛肉麵」1份。住宿券方面，現場推出下殺24折優惠，尊榮客房每晚5499元起、平日入住超豪華客房含早價7999元起，飯店表示，預計此TTE旅展檔期將有近千萬元營收。
至於台中林酒店，則推出一泊二食森林百匯豪華雙人住宿券，官網定價1萬6396元，展場現場優惠價格只要6588元，約是4折。