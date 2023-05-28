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監獄出生攔不住她！德州18歲學霸少女考上哈佛大學　逆轉人生

▲18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner）從監獄出生，但這沒有妨礙她成為學霸，並順利在高中畢業後錄取哈佛大學。（圖／翻攝自Academy for Science & Health, Conroe ISD 臉書）
▲18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner）從監獄出生，但這沒有妨礙她成為學霸，並順利在高中畢業後錄取哈佛大學。（圖／翻攝自Academy for Science & Health, Conroe ISD 臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

德州蒙哥馬利郡的一位18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner），上週四以學年第三名的成績從高中畢業，並順利錄取她心目中的第一志願哈佛大學。而卡斯納與眾不同之處在於，由於母親是服刑人，她在加爾維斯敦郡監獄（Galveston County Jail）出生，但這並沒有影響她追求自己想要的人生。

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綜合外媒報導，卡斯納出生後就由父親照顧長大，與母親只有在14歲見過一面。而對於能夠錄取世界頂尖的哈佛大學，卡斯納主要歸功於她的導師（mentor）漢比（Mona Hamby）。

漢比並非卡斯納學校中的老師，而是社區輔導計劃（Project Mentor Program）中的一員，這個計劃將當地的孩童與成人志願者倆倆配對，兩人必須每週共進午餐一次，成人志願者會對孩子提出各種建議，成為他們在學校之外的另一位啟蒙導師，並建立起長期的支持關係。

漢比回憶自己當初收到關於卡斯納的資料，裡面鉅細彌遺寫著卡斯納愛吃的東西，偶像是誰，平日的興趣愛好為何，看起來就像是個普通的小女孩。在兩人見面的時候卡斯納才只有8歲，她告訴漢比自己「曾去過監獄」、「媽媽不在身邊」，漢比震驚了，立即決定不能只是每週和卡斯納吃一次飯，得花更多時間在這特別的小女孩身上。

了解卡斯納的遭遇後，漢比花了許多心力陪伴卡斯納，會與她一起去配眼鏡、剪頭髮，而且還帶卡斯納去參觀哈佛校園。也就是在那次哈佛之旅後，卡斯納燃起了要就讀哈佛大學的決心，並且立志要獲得獎學金，而最終她也成功了，卡斯納在高中的成績一直非常出色，各科都拿到了A。

卡斯納表示自己很感激漢比給她的一切，漢比宛如替她打開了一扇窗，讓她知道人生還有各種不同的面向。卡斯納強調，不只是漢比，她身邊擁有許多關心她、幫助她的人，「人生的每一段經歷都非常有價值」。漢比也表示，卡斯納從小就熱愛閱讀，對於自己十分嚴格，做事也有計畫，雖然出身困難，但是並沒有因此自怨自艾。

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