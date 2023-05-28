美國債限協商歹戲拖棚 外媒譏：華爾街更在乎Nvidia的財報
美國總統拜登（Joe Biden）與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）宣佈已就提高美國債務上限達成原則性協議，預計國會將在31日進行投票，趕在期限前拆解違約危機的炸彈。不過兩黨都有傳出不滿聲浪，認為這份協議不夠理想，揚言抵制。然而，華爾街似乎對美債危機已經提不起興趣，現在最火紅的討論話題是Nvidia的強勢表現，市場熱烈慶祝，無人在意美債危機。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，在拜登與麥卡錫達成協議後，下一步就是兩人各自說服民主黨與共和黨，讓國會能夠順利通過決議。拜登稱協議「代表了妥協，不是每個人都能得到他們想要的，但這是執政的責任」。麥卡錫則說，這是「一項對得起美國人民的原則性協議」。
不過兩黨內都有反對聲浪傳出，強硬的共和黨人士揚言抵制，並稱這項協議是「徹底的投降」。而民主黨內也有議員放話不會支持協議內容，在國會投票通過之前，預計還要上演一番拉鋸。
但是，外界對於美債協商的歹戲拖棚似乎已經厭倦。《CNN》報導表示，華爾街基本將美債違約危機當作背景的白噪音般無視，市場選擇熱烈慶祝Nvidia超乎預期的收益表現，帶動AI概念股與相關科技股強勢飆漲。
《CNN》報導指出，標準普爾500指數所追蹤的500家公司中，只有13家公司，在過去的兩個月內曾於電話會議中提到債限危機，這突顯出一般公司對美債危機的毫不關心。雖然專家不斷強調若美債真的違約，將會帶來如何嚴重的後果，但華爾街顯然還是把美債危機當成一個政治事件，並不真正認為它會造成股市的衝擊。