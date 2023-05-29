約少女網友情人灣看海！她慘遭浪捲走　男子略誘罪送辦

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住在五結鄉的25歲張男是職業軍人，由於兩人認識不久，張男不清楚少女姓名，一開始還以為少女年約18歲。警方從兩人相約見面的賣場沿路調閱監視器畫面，回推少女出門地點，輾轉才找到少女的奶奶，確認失蹤少女身分。
據了解，少女從小由奶奶扶養長大，與奶奶、舅舅和舅媽同住，奶奶平日在市場擺攤維生。奶奶下午在舅舅和學校老師等人陪同下，帶著少女的衣服至情人灣灑紙錢，雙手合十聲聲呼喊「妳快回來啦」，期盼能喚回孫女。
消防局28日上午8時30分獲報後立即派遣人車和船艇前往救援，由於現場浪高已達4公尺至5公尺不適合救生艇作業，改以空拍機擴大搜尋，海巡署艦艇、第一岸巡隊和空中勤務總隊直升機也加入搜救行列。
不過，直到晚間7時仍未尋獲少女，由於天色昏暗，決定暫停搜索，預計29日上午7時30分再度集結海巡艦艇、消防和岸巡人力，並視天候狀況申請直升機投入搜救。（編輯：唐聲揚）
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