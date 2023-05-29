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約少女網友情人灣看海！她慘遭浪捲走　男子略誘罪送辦

▲一對男女28日上午在宜蘭內埤海灘（情人灣）看海踏浪時遭大浪捲入海中，張姓男子自行游上岸，少女下落不明。警方調查，兩人透過交友軟體認識，28日首次相約見面，警方詢後依涉嫌略誘罪將張男函送法辦。（圖／翻攝畫面）
▲一對男女28日上午在宜蘭內埤海灘（情人灣）看海踏浪時遭大浪捲入海中，張姓男子自行游上岸，少女下落不明。警方調查，兩人透過交友軟體認識，28日首次相約見面，警方詢後依涉嫌略誘罪將張男函送法辦。（圖／翻攝畫面）

中央社

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）一對男女28日上午在宜蘭內埤海灘（情人灣）看海踏浪時遭大浪捲入海中，張姓男子自行游上岸，少女下落不明。警方調查，兩人透過交友軟體認識，28日首次相約見面，警方詢後依涉嫌略誘罪將張男函送法辦。

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就讀國中的少女23日透過交友軟體結識張姓男子，少女28日凌晨以交友軟體傳訊息給張男表達想去海邊看海，少女在同住的奶奶出門擺攤後，凌晨與張男相約在羅東鎮一家賣場碰面，由張男開車載少女前往情人灣，沒想到第1次見面卻發生意外。

住在五結鄉的25歲張男是職業軍人，由於兩人認識不久，張男不清楚少女姓名，一開始還以為少女年約18歲。警方從兩人相約見面的賣場沿路調閱監視器畫面，回推少女出門地點，輾轉才找到少女的奶奶，確認失蹤少女身分。

據了解，少女從小由奶奶扶養長大，與奶奶、舅舅和舅媽同住，奶奶平日在市場擺攤維生。奶奶下午在舅舅和學校老師等人陪同下，帶著少女的衣服至情人灣灑紙錢，雙手合十聲聲呼喊「妳快回來啦」，期盼能喚回孫女。

消防局28日上午8時30分獲報後立即派遣人車和船艇前往救援，由於現場浪高已達4公尺至5公尺不適合救生艇作業，改以空拍機擴大搜尋，海巡署艦艇、第一岸巡隊和空中勤務總隊直升機也加入搜救行列。

不過，直到晚間7時仍未尋獲少女，由於天色昏暗，決定暫停搜索，預計29日上午7時30分再度集結海巡艦艇、消防和岸巡人力，並視天候狀況申請直升機投入搜救。（編輯：唐聲揚）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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