王少偉認獨處使人強大！引來網友酸「莫嘴秋」 竟釣出許藍方親回
46歲男星王少偉至今未婚，感情世界備受關注，曾被直擊與「最美性學博士」許藍方私下相約聚會，兩人雙雙否認戀愛中，但對於未來發展的可能也沒把話說死。近日，王少偉在臉書有感而發表示，「獨處使人強大」，卻引來網友酸「請真實獨處一生，莫道嘴秋人生」，意外釣出許藍方回應。
記者薛羽彤/綜合報導
王少偉近日在臉書上有感而發談論「獨處」，「大多數人以為能獨處，不斷靠著轉移注意力，塞滿行程手機不離身，來逃避自己內心不安」，他認為享受一個人聽著音樂泡著咖啡，看著眼前的景色，「與自己相處，感受一切沉澱思緒，漸漸地會發現，時間突然變得緩慢，感到平靜不再害怕」，並附上一張獨照。
貼文一出後，引來好友小甜甜回應「照片誰拍的」，王少偉回答「腳先生架小姐」，而楊繡惠則把目光擺在後方包包，「後面那個包包不賴喔！」王少偉回應「包如其人」。大部分網友都認同王少偉的說法，卻有一名網友酸「請真實獨處一生，莫道嘴秋人生」，引來許藍方回覆「獨處和有沒有人伴侶應該是兩回事，更重要的是有伴侶之後還能獨處，才是維持關係、使關係長久最好的能力和方式，」最後坦言自己職業病發作，望對方見諒，許藍方此舉也讓網友對他們的關係引發無限聯想。