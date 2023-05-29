建構服務網絡　照顧榮民與新住民家庭

為加強對榮民之新住民配偶的生活照顧與輔導，花蓮縣榮民服務處特於25日由總幹事劉韋良率領該處新住民業務承辦人員章胡秀美等人拜會移民署北區事務大隊花蓮縣服務站，期透過雙方之橫向聯繫、交流互訪，建構服務網絡，彼此資源共享，齊心照顧榮民之新住民家庭。
記者賴正琳／綜合報導
花蓮縣服務站主任胡朝仁親自介紹移民署主責業務及目前業務推展情形，特別針對新住民的照顧輔導措施做詳盡說明，服務站對於婚姻移民來台，展開新生活的新住民除進行關懷訪談，提供在台居留相關法令及福利資源訊息外，他們因民情風俗、語言、文化等，常衍生生活適應、經濟扶助、親職教育、就業輔導、人身安全、支持性網絡等需求，每月定期開辦家庭教育及法令宣導課程，強化婚姻移民生活適應輔導工作。另為落實關懷偏遠地區新住民，該站每月亦會辦理行動服務列車，提供偏遠地區之新住民可近性的服務，協助解決在臺生活所遭遇的各類問題。該服務自99年起辦理迄今，成效良好，獲得許多新住民的肯定及讚譽。
胡主任也特別向榮服處分享移民署外來人士生活諮詢服務熱線「1990」。初來乍到台灣的新住民朋友，對台灣環境不熟悉，語言亦不通，遇到問題時即可撥打「1990馬上幫您」熱線，由通曉我國及母國語言人員協助，提供在台生活需求及適應方面之諮詢服務，讓外國朋友在台灣生活更便利。
劉總幹事表示，移民署針對新住民朋友有生活需求，提供生活適應輔導、多元文化人才培訓計畫、新住民及其子女築夢計畫等非常多元且有系統之服務，榮服處非常需要藉此資源來協助轄區弱勢榮眷及其子女生活適應及融入在地生活，也很感謝移民署持續與花蓮縣榮服處多年來保持密切的合作夥伴關係。
服務站胡主任也表示，移民署持續在強化新住民服務工作，深耕在地，建立整合性的關懷服務網絡，結合公私部門提供在地服務，協助解決新住民生活適應問題。很開心榮服處到訪，藉此強化機關互動，建立暢通的聯繫管道，共同關懷新住民家庭。