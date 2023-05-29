潛艦船段焊接不得馬虎　台船：「3大關鍵程序」把關品質

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鄭文隆近日告訴媒體，9月焊接封殼前必須先完成廠測（FAT），後續的泊港測試預估排定半年時間，再視實際作業是否順利，決定時間長短。
國造潛艦預計9月初完成所有船段焊接（目前2、3、4、5船段已完成焊接，僅剩首段、尾段及帆罩），但有別於水面艦，潛艦焊接過程相當繁複，若稍有不慎，恐因水壓釀生意外。
鄭文隆說明，為確保在深水測試時，不因壓力變化發生意外，在焊接完畢後，依序立刻進行UT（超音波測試）；靜置24小時後，再進行MT（磁性檢驗）；再靜置7天後，最後進行RT（放射性檢驗），各項試驗均通過後，才算是焊接作業完成。
潛艦設計與建造技術難度相當高，鄭文隆提及，儎臺設備部分原先計劃有162項向國外採購、66項國內自製，共228項；後因輸出許可延滯、變故及疫情因素，國外廠商不斷提出延期交貨。
鄭文隆說，為滿足台灣自己訂定的施工節點，部分品項採平行策略，一方面對外採購、另一方面自商自製；原預劃向國外採購162項，其中85項成功轉成台灣自製，至目前為止，台灣自製品項共151項（66+85）。
鄭文隆指出，潛艦國造歷經約6年投入，是整個執行團隊不辭辛苦、不憂讒畏譏的堅持，而包括中科院、海軍二五六戰隊、海發中心及台船公司等各單位，這近千名成員是成就這項被視為不可能任務的群體英雄。（編輯：林克倫）1120529