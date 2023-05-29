潛艦9月下水！台船董座鄭文隆：象徵性觸水遮掩機敏設備

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鄭文隆近日向媒體解釋，造船是從古早流傳迄今的工藝，一般分「開工、安龍、下水、交船」4大節點，開工與交船就如字面意義，但在安龍部分，因古代船隻具有「龍骨」，在安放龍骨時必當大事，須祭祀及祈福。
鄭文隆說，現代大型船艦多無龍骨且船底是平的，遂演變成第一個船塊（Block）完成時，為進行祭祀祈福的節點；但潛艦船塊又與水面船不同，潛艦為圓形船段，因此在第一個船段完成時，便在海昌工廠內低調舉行安龍典禮。
另外，潛艦「下水」也與水面艦不同。鄭文隆指出，因潛艦的艦殼外尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多的測試後，才能真正泡到水裡；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納、俥葉等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水裡，只會沿襲自古以來的造船傳統簡單接觸水。
鄭文隆以水面船艦為例說，當船體及重要內裝設備完成時，代表這艘船已「出生」，自古以來，浮船下水並辦理「命名儀式」，均由女性擔任「教母」（Godmother），代表一個生命的誕生；同樣的，潛艦封殼完成時，相當程度代表這艘船生命已誕生，因此會在封殼後辦理「命名儀式」，並邀請女性命名。
相關人士日前也提到，不同於水面艦，潛艦所謂「下水」就是「封殼」。原型艦後續的泊港測試（HAT）會在海昌工廠內執行，由台船及合約廠商逐一針對各裝備系統測試後，才會移至岸邊「真正下水」，並進行出海測試（SAT）。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120529