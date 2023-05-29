台中警方掃黑專案！查獲4把改造槍枝　逮捕15涉案人送辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方表示，中市警局本次專案行動查獲治平專案目標2件9人，及違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、傷害等5件6人與改造槍枝工廠1處，共計查扣改造槍枝4把、模擬槍2把、子彈20枚、毒品海洛因及安非他命6包等，總計將涉案的15人移送檢方偵辦。
其中，大雅警分局於5月22日接獲民眾報案聽到槍聲，警方到場發現蔡姓被害人遭毆傷送醫治療，警方立即成立專案小組偵辦，並查出張男與蔡男有口角糾紛，張男夥同郭姓共犯毆打蔡男，並鳴槍示威。
警方偵辦後，將張男等2人逮捕到案，查扣涉案的改造槍枝1把及子彈7枚，並破獲張男組成的暴力討債集團，查扣本票、辣椒水、瓦斯槍等證物。
另外，台中第三警分局於5月17日接獲通報，有民眾在東區某銀行ATM提款機發現裝有槍枝的提包，警方獲報後前往調查，發現手提包內有改造槍枝1把、子彈11枚、槍管等證物。
警方調閱ATM提領畫面，及周邊監視器影像後，查出涉案人為43歲游姓男子，並循線拘提游男到案，詢問後依法送辦。（編輯：卞金峰）1120529
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995