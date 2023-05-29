全球瘋搶印尼鎳礦　中企捷足先登

近期，全球各國展開能源搶奪大戰， 由於鎳是製造電動汽車動力電池的重要原材料，為了保證主原料能穩定供給，各國都對印尼的鎳精煉項目非常感興趣。然而，印尼的鄰國中國早已佈局，根據印尼投資部門統計，2022年印尼的鎳相關外國直接投資中，近六成來自中國和香港，若加上其他中企變相投資的新加坡企業，比例還會更高。
國際中心賴正琳／綜合報導
2022年印尼的鎳產量達到160萬噸，位居世界第一；而印尼的鎳儲量約2,100萬噸，與澳洲並列第一，為了避免本土資源遭掠奪，印尼原本在2020年開始就禁止鎳礦出口，不過中國藉由一帶一路合作在當地投資建設煉鎳廠，並在過去兩年多間將多數鎳礦運往中國，藉以發展電動車產業。
不過，不只中國和美國對印尼的鎳礦虎視眈眈，韓國和德國都在佈局。韓國鋼鐵巨頭浦項製鐵5月初宣布，將在印尼東部的北馬魯古省建設一座鎳精煉廠，總投資額4.41億美元。另外，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）聯手法國礦業企業埃赫曼（Eramet）在印尼北馬魯古省投資26億美元，打造電動汽車動力電池原材料基地。雖然各國都磨刀霍霍，用盡各種方法想投資印尼的鎳礦，不過目前中國企業的鎳加工技術相對領先，因此當地業者更歡迎中資，中國也不斷推進和印尼的基礎建設合作，藉以獲取更多當地資源和利益。