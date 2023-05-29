女友「棉被裡放屁」！工程師虐待23hr報復　怒嗆：害我有後遺症

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事發後女方前往警局報案，全案由檢察官偵查起訴。黃男到案後坦承，自己確實有拿剪刀剪女友頭髮，雙方也有發生性行為，但否認傷害、強制性交和剝奪行動自由等指控，並辯稱是女友曾亂剪他頭髮，當天經女方同意才剪的，後續發生親密關係也沒違反對方意願，雙方當時是情侶關係，枕頭蓋頭臉只是打鬧遊戲。
但女方則反駁，稱黃男在事發當天有說「因為妳1個月前有在棉被裡放屁，讓我因此有了後遺症」，所以才用棉被枕頭悶住她藉此報仇。女方坦言當下非常害怕就這樣死掉，身上多處也產生紅腫傷口。
最終法院審理認為，黃男否認傷害女友，甚至辯稱是男女朋友之間的情趣遊戲，至今未與對方和解，難以認定犯後態度良好，依剝奪他人行動自由罪處有期徒刑8月、傷害罪處有期徒刑1年、強制性交罪處有期徒刑5年，犯意各別，構成要件互殊，3罪應執行有期徒刑6年4個月，可上訴。
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