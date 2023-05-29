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女友「棉被裡放屁」！工程師虐待23hr報復　怒嗆：害我有後遺症

▲一對情侶到台北出遊，男方黃姓工程師卻對女友施暴性侵長達23小時，原因是女友曾在棉被裡放屁。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一對情侶到台北出遊，男方黃姓工程師卻對女友施暴性侵長達23小時，原因是女友曾在棉被裡放屁。（示意圖／翻攝Pexels）

記者潘毅/綜合報導

情侶之間小吵架在所難免，但若因此產生暴力行為，就必須尋求外界協助！日前一對情侶檔到台北出遊，但黃姓工程師卻對女友施暴還性侵，期間長達23小時，原因竟是女方曾在棉被裡放屁，事發後檢方依妨害性自主罪提起公訴，而法院審理的結果也曝光了。

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臺北地方法院判決書揭露的資訊，黃姓男子在2021年5月7日偕同女友前往台北旅行，途中入住飯店的時候，竟拿剪刀要強行剪去女友頭髮，女方反抗不從，慘遭黃男毆打臉、頭部，之後黃男又趁女友睡著時性侵得逞。甚至還用棉被與枕頭悶住女方口鼻。到了8日上午7點，女方收拾行李準備離開，黃男又再度施暴並二度性侵，暴行持續反覆至8日晚間20點，整個過程長達23小時。

事發後女方前往警局報案，全案由檢察官偵查起訴。黃男到案後坦承，自己確實有拿剪刀剪女友頭髮，雙方也有發生性行為，但否認傷害、強制性交和剝奪行動自由等指控，並辯稱是女友曾亂剪他頭髮，當天經女方同意才剪的，後續發生親密關係也沒違反對方意願，雙方當時是情侶關係，枕頭蓋頭臉只是打鬧遊戲。

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▲情侶之間小吵架在所難免，但若因此產生暴力行為，就必須尋求外界協助！（示意圖／Pixabay）
但女方則反駁，稱黃男在事發當天有說「因為妳1個月前有在棉被裡放屁，讓我因此有了後遺症」，所以才用棉被枕頭悶住她藉此報仇。女方坦言當下非常害怕就這樣死掉，身上多處也產生紅腫傷口。

最終法院審理認為，黃男否認傷害女友，甚至辯稱是男女朋友之間的情趣遊戲，至今未與對方和解，難以認定犯後態度良好，依剝奪他人行動自由罪處有期徒刑8月、傷害罪處有期徒刑1年、強制性交罪處有期徒刑5年，犯意各別，構成要件互殊，3罪應執行有期徒刑6年4個月，可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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