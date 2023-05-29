花春盃自由潛水暨人魚表演賽　謝新英破台灣紀錄、人魚水中Party

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，花春盃也是AIDA台灣代表團出國征戰世錦賽前的最後一場賽事，計有張逸先、李柏彥、詹凱翔、蕭智嶸、楊傑民、林昕儒以及吳天喜等7位代表團選手參加，希望能在出國前做最後一次壓力測試，也紛紛取得優異成績。
蕭智嶸與林昕儒分別獲得靜態閉氣（STA）項目的男子第一（6分45秒）及女子第一（5分56秒）；由李柏彥選手在動態無蹼平潛（DNF）項目獲得男子第一（156米）；李柏彥及張逸先分別以227及204米的成績獲得動態有蹼平潛的第一及第二名，吳天喜則勇奪動態有蹼平潛第二名（157米）。本場賽事尤其是在STA及DNF項目，代表團男子選手一口氣包辦前三名。
人魚表演賽 水中開Party
在人魚表演賽的部分，由主持人沈宛柔（Zoey）介紹每位人魚出場，穿上魚蹼與魚尾，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。
本次表演賽的亮點，除了用心準備打扮的人魚表演者們，就屬七位在人魚領域中累積許多經驗成績的裁判，他們都抱持著對人魚產業很高的期待來到賽場。裁判陣容包括了麻糬（楊心元）、Afa（張逸先）、Sandy（周爾儀）、CoCo（陳子庭）、鴨鴨（賴心雅）、鄭婷怡、Jamie（吳思昀），都是台灣業界權威的人魚教練、人魚教練訓練官、人魚表演者、水下攝影師與水下模特。
同時，為了讓更多觀眾可以觀賞本次賽會，主辦單位特別使用水下無人機，全程轉播人魚表演賽，讓岸上的觀眾可以即時參與，看到舞台動作的每個細節。水下的美麗人魚們使出渾身解術，舞出自己對於人魚的詮釋，賽後的人魚Party也讓全場氣氛嗨到最高點。
本次賽事特別邀請Angel (吳天喜) 老師所帶領的「喜韻舞蹈兒童人魚舞團」，由11位8至10歲的小小人魚，來到五米深水池舞台，擔任今日的閉幕表演嘉賓，幾位小小人魚的表現驚艷全場，柔軟而曼妙的表演讓人醉心於孩子們獲得全場最熱烈的掌聲，上岸後的可愛笑容更是融化在場的與會貴賓與觀眾。
本次賽事的主辦人兼本會理事張孟倫表示：「比賽的初衷就是希望提供人魚一個表演的舞台，希望透過這樣的比賽讓人魚可以有不同的發展與形式。許多參賽者都有表演經驗，例如在花蓮遠雄海洋公園、基隆海科館等地方都有精彩的人魚表演活動，也希望透過辦理賽事讓大家有機會互相切磋、有更多舞台可以盡情展現自己。」