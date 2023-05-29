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花春盃自由潛水暨人魚表演賽　謝新英破台灣紀錄、人魚水中Party

▲花春盃自由潛水泳池賽暨台灣人魚表演賽。謝新英以136米的表現於動態無蹼平潛（DNF）項目打破自己132米的台灣紀錄。圖／官方提供
▲花春盃自由潛水泳池賽暨台灣人魚表演賽。謝新英以136米的表現於動態無蹼平潛（DNF）項目打破自己132米的台灣紀錄。圖／官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

花春盃自由潛水泳池賽暨台灣人魚表演賽在台中市北區國民運動中心熱鬧舉行，此賽事為上半年度最大型泳池賽事活動，也是亞洲重要賽事之一，本屆更有來自馬來西亞與日本選手參賽，其中，謝新英以136米的表現於動態無蹼平潛（DNF）項目打破自己132米的台灣紀錄，同時有超過6位以上的選手於動態平潛項目（DYN/DYNB）成績超過200米，等於要來回2趟以上，表現優異，顯示選手間的競爭越來越激烈

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花春盃為2021年台中所舉辦的其中一場mini PRC賽事，由於選手參與熱烈，2022年起，花春盃設定為台中春季固定大型自潛泳池賽，由台灣自由潛水發展協會主辦，意潛自由潛水與女子的海共同協辦，並與多場泳池賽事連結成為台灣泳池系列賽的其中一站。

另外，花春盃也是AIDA台灣代表團出國征戰世錦賽前的最後一場賽事，計有張逸先、李柏彥、詹凱翔、蕭智嶸、楊傑民、林昕儒以及吳天喜等7位代表團選手參加，希望能在出國前做最後一次壓力測試，也紛紛取得優異成績。

蕭智嶸與林昕儒分別獲得靜態閉氣（STA）項目的男子第一（6分45秒）及女子第一（5分56秒）；由李柏彥選手在動態無蹼平潛（DNF）項目獲得男子第一（156米）；李柏彥及張逸先分別以227及204米的成績獲得動態有蹼平潛的第一及第二名，吳天喜則勇奪動態有蹼平潛第二名（157米）。本場賽事尤其是在STA及DNF項目，代表團男子選手一口氣包辦前三名。

▲林昕儒選手於STA項目獲得白牌（女子第一）。官方第一
▲林昕儒選手於STA項目獲得白牌（女子第一）。官方第一
人魚表演賽　水中開Party

在人魚表演賽的部分，由主持人沈宛柔（Zoey）介紹每位人魚出場，穿上魚蹼與魚尾，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。

本次表演賽的亮點，除了用心準備打扮的人魚表演者們，就屬七位在人魚領域中累積許多經驗成績的裁判，他們都抱持著對人魚產業很高的期待來到賽場。裁判陣容包括了麻糬（楊心元）、Afa（張逸先）、Sandy（周爾儀）、CoCo（陳子庭）、鴨鴨（賴心雅）、鄭婷怡、Jamie（吳思昀），都是台灣業界權威的人魚教練、人魚教練訓練官、人魚表演者、水下攝影師與水下模特。

同時，為了讓更多觀眾可以觀賞本次賽會，主辦單位特別使用水下無人機，全程轉播人魚表演賽，讓岸上的觀眾可以即時參與，看到舞台動作的每個細節。水下的美麗人魚們使出渾身解術，舞出自己對於人魚的詮釋，賽後的人魚Party也讓全場氣氛嗨到最高點。

▲人魚表演賽的部分，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。官方提供
▲人魚表演賽的部分，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。官方提供
本次賽事特別邀請Angel (吳天喜) 老師所帶領的「喜韻舞蹈兒童人魚舞團」，由11位8至10歲的小小人魚，來到五米深水池舞台，擔任今日的閉幕表演嘉賓，幾位小小人魚的表現驚艷全場，柔軟而曼妙的表演讓人醉心於孩子們獲得全場最熱烈的掌聲，上岸後的可愛笑容更是融化在場的與會貴賓與觀眾。

本次賽事的主辦人兼本會理事張孟倫表示：「比賽的初衷就是希望提供人魚一個表演的舞台，希望透過這樣的比賽讓人魚可以有不同的發展與形式。許多參賽者都有表演經驗，例如在花蓮遠雄海洋公園、基隆海科館等地方都有精彩的人魚表演活動，也希望透過辦理賽事讓大家有機會互相切磋、有更多舞台可以盡情展現自己。」

▲人魚表演賽的部分，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。官方提供
▲人魚表演賽的部分，人魚選手們戴上精心搭配的貝殼、珍珠、首飾。岸上的開場後就躍入水中，搭配水上芭蕾等級的水下喇叭，人魚的舞序在水中展開。官方提供

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