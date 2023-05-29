米可白帶媽遊歐！遭酸「有錢真好」 她親上火線反擊：有什麼問題
女星米可白近期帶著母親到歐洲遊玩，時常在社群平台分享旅遊趣事及美照，沒想到卻引來酸民眼紅留言「真有錢還出國」、「有錢真好」，讓她無奈解釋這都是辛苦工作換來的，「我努力工作賺錢，帶家人出國走走有什麼問題嗎？」貼文一出，立即引來一票明星好友留言力挺。
記者賴禹妡/綜合報導
米可白昨（28）日在臉書發文表示，當她在社群平台PO出旅遊照時，常看到有網友留言「真有錢還出國」、「有錢真好」等內容，讓她感到很無奈，「出國玩的前提，我努力工作賺錢，帶家人出國走走有什麼問題嗎？」
米可白透露，自己為了拍戲整整48小時沒有睡覺，有時連續好幾天都只睡2到3個小時，甚至因為工作太勞累，得了流感併發肺炎需要休養2週，但她只要看到家人的笑容，工作的辛苦與勞累都值得了，因此直言：「有時間羨慕，不如多些努力讓自己擁有這樣的生活⋯」
貼文曝光後，讓眾多演藝圈好友心有戚戚焉，黃鐙輝留言「花光才是財產，留下的都是遺產」，吳婉君也說「就是啊！支持『努力賺錢用力花』認真工作，認真玩～」，郭彥均則力挺「這樣的留言大有人在，知道自己過什麼日子最重要…妳很棒的」，李明川寫下「算了啦～我一天到晚被講～但我努力工作賺錢，到底有什麼問題嗎？」