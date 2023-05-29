菲律賓防範颱風瑪娃　撤離民眾關閉學校

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儘管颱風前進速度大幅放緩，菲律賓當局仍警告「瑪娃」預料在30、31日影響最北部的巴丹群島省（Batanes），屆時恐出現危險暴潮，並引發洪災與土石流。緊急應變官員表示，「瑪娃」也可能急速改變路徑，因此不能大意。
菲律賓民防辦公室官員阿勒漢德羅（Raffy Alejandro）告訴美聯社，「即使出太陽，如今的天氣仍非常難以預測，隨時可能改變，因此我們必須確保安全。我們說的是可能危及生命的潛在危險。」
「瑪娃」上週肆虐關島，是當地20多年來經歷的最猛烈颱風，強風掀翻汽車、吹毀屋頂，並造成斷電。
巴丹群島省副省長維拉（Ignacio Villa）接受美聯社電訪時表示，「這些颱風、地震和自然災害已成為我們生活中的一部分。我們無法承擔不做準備的後果，因為這可能造成民眾喪生和重大損失」。
官員表示，軍隊、警察、消防人員和志工團體已準備在北部省分執行搜尋與救援任務，也有超過100萬份食物正在待命，準備應付任何緊急情況。
阿勒漢德羅表示，目前在卡加延省（Cagayan）、巴丹群島省和其他省分，有超過4800人已被撤離至避難處。他還說，由於可能爆發洪災與土石流的地區今天持續進行預防性撤離，避難人數料將上升。
在卡加延省和巴丹群島省大多數地區，除防災相關機構之外，所有學校和辦公室均已關閉。當地昨晚開始間歇性降下暴雨，並颳起強風。這些省分的起降航班均被取消，漁船和渡輪也中止運作；另至少有一個省分祭出禁酒令。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120529