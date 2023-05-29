孔曉振曾不婚主義：我很難愛上人！因老公超正價值觀 42歲也要嫁
韓星孔曉振（又譯：孔孝真）去年3月底參加玄彬、孫藝真的婚禮時幸運接到捧花，同年10月她就於紐約跟小10歲的韓裔美國歌手Kevin Oh舉辦婚禮；事實上，孔曉振昨（28）日上鄭在炯的網路節目透露，自己一直是「不婚主義者」，直到遇見Kevin Oh才改變想法。
記者陳雅蘭/綜合報導
孔曉振今年43歲，出道至今24年，合作不少大咖演員、拍過無數電視電影，代表作包含跟車勝元的《最佳愛情》、合作蘇志燮的《主君的太陽》、搭檔趙寅成的《沒關係，是愛情啊》、和金秀賢的《製作人的那些事》、與姜河那的《山茶花開時》，以及和曹政奭的《嫉妒的化身》，每一部都締造高度話題與高收視率，孔曉振因此獲封「男神殺手」、「男神收割機」、「收視女王」；而她新作《問問星星吧》男主角則是李敏鎬，該劇預計今年播出，未播已先造成轟動。
出道至2022年鮮少傳出緋聞的孔曉振，去年3月就爆出跟歌手Kevin Oh已經交往2年多，並於同年10月在紐約結婚，女星鄭麗媛、嚴志媛等大咖都是座上賓。
孔曉振上鄭在炯的網路節目透露，一直以來她都是不婚主義者，媽媽也跟她說過沒有小孩也會好命，「生孩子的話，雖然很幸福，但也會有擔憂、孩子叛逆的時候，但也有美麗的時期，雖然會感到幸福，但也會出現艱難的時刻」，所以孔曉振的人生清單上，從未有結婚的選項。
孔曉振說：「我看起來滿特立獨行，但其實我算是很能理解、配合別人的人。」也表示自己很難輕易愛上一個人，容易把對方的優缺點放大，導致戀愛經驗次數少，「經歷了這些戀愛，我覺得我不適合結婚」；直到遇見Kevin Oh，她才改變價值觀，願意跟對方共度一生。
孔曉振跟Kevin Oh交往時，曾跟對方表明不婚不生，也表示事業心比較重，但Kevin Oh回應孔曉振，不管她做什麼決定、在想什麼，他一定全力支持她，孔曉振說：「遇到Kevin Oh後，我的不婚主義產生了變化。」聊到老公，孔曉振一直說對方很善良、像天使，透露手機名稱把老公設成「My Angel」，幸福溢於言表，鄭在炯也因孔曉振嫁對人感到開心。