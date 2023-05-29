彰銀Q1稅後盈餘逾34億元　EPS 0.33元

彰化銀行今（29）日舉行法說會，彰銀第一季獲利在台美利差持續擴大的加乘下，延續去年好成績，合併淨收益達新臺幣97.81億元，刷新同期新高紀錄，稅後盈餘達新臺幣34.52億，較去年同期大幅增加45.21%，每股盈餘為0.33元，逾放比自2020年的0.38%下降至第一季的0.18%，覆蓋率則增加至693.87%，在強化風險管控下，預計下半年仍可維持良好資產品質。
記者許家禎／台北報導
彰銀表示第一季存放款核心業務穩定成長，且在海外疫情漸緩，經濟活動回溫下，海外放款較去年同期成長近三成，其中又以歐美地區成長幅度最大，其次為亞洲地區，外幣存款亦呈雙位數成長，不僅豐厚銀行資產池，更有助增加投資收益。另外，在靈活的資金操作與配置下，第一季投資收益較去年同期成長285.78%，預計在台美利差仍有利於財務操作時，獲利動能應可持續。
總經理周朝崇在會中說明接下來的業務重點將以「提升獲利」為首要任務，同時以「穩固體質」為經營目標，並為業務發展立下三支柱，第一、創造海外獲利為多元化收益，聚焦並提升在地實力與競爭力，積極拓展業務據點，逐步提高海外收益。
第二、持續推動財富管理旗艦分行的設立、引進更多元的金融商品種類、擴增財管專才團隊，全方位提升財富管理服務品質及滿意度；第三、靈活資金運用，擇優布局產業發展正向，殖利率表現穩健之個股，持續關注股價位階，機動調整投資組合，在經營體質同步優化下，以審慎態度觀察應對，全年營運表現朝挑戰新高為目標。